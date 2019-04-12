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أدرجت مجلة "التايم" فرقة "بي تي إس" الشبابية والمسؤول الكوري "لي هوي سونغ" رئيس المنظمة الحكومية الدولية، المعنية بتغير المناخ، في قائمة المائة شخص الأكثر تأثيرًا في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المائة يتم اختيارهم حسب فئات مختلفة وهي فئة "الرواد" و"الفنانين" و"الأيقونات" و"القادة".

وقد اختيرت الفرقة الغنائية الكورية ضمن 17 شخصا الأكثر تأثيرا في مجال الفنانين، إلى جانب نجمة البوب "أريانا غراندي"، والممثل "رامي مالك"

كما تم اختيار "لي" في مجال الرواد والقادة، إلى جانب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الصيني "شي جين بينغ".

وفي الآونة الأخيرة أصدرت بي تي إس ألبوما جديدا بعنوان "خريطة الروح: شخصية"، حيث احتل المركز الأول في قائمة المائتين لمجلة بلبورد بسرعة، ثم اجتاح أيضا القائمة الرسمية البريطانية وقائمة أوريكون اليابانية. ويتوقع البعض أن تفوز الفرقة بجائزة "غرامي" الأمريكية المرموقة، إذا سارت الأمور في هذا الاتجاه.

ويقدر بعض النقاد أن السبب في إنجاز الفرقة يرجع إلى قدرتها على التعاطف بغض النظر عن العرق والعمر والجنسية. كما قدموا تقديرا عاليا لاحتراف الفرقة التي تتقن الانضباط الذاتي وتسعى إلى الدرجة العالية من الكمال والإتقان.

ومن أهم إنجازات "لي هوي سونغ" رئيس المنظمة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والذي تم اختياره في مجال الرواد، "التقرير الخاص بـ 1.5 درجة مئوية".

الجدير بالذكر أن هذه المنظمة عبارة عن منظمة دولية تنفذ مهام التقدم بتقارير تقييمية بشأن تغير المناخ. واشتركت منظمة الطقس الدولية وبرنامج البيئة للأمم المتحدة في إنشاء المنظمة في عام 1998، وبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 195 عضوا. ومنذ عام 2015 ظل الرئيس لي يقود المنظمة.

أما التقرير الخاص بـ 1.5 درجة مئوية فهو عبارة عن وثيقة تم تبنيها في الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي عقدت في منطقة "سونغ دو" بمدينة إنتشون بكوريا في عام 2018. ويدعو التقرير إلى الحفاظ على ما يقل عن 1.5 درجة مئوية من ارتفاع متوسط درجات الحرارة على كوكب الأرض حتى عام 2050. ويؤكد على ضرورة تخفيض غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير.

وصرح "بان كي مون" الأمين العام السابق للأمم المتحدة في توصية لاختيار "لي" ضمن القائمة بأنه لعب دورا حاسما في توصيل الفهم العلمي الأكثر أهمية بشأن تغير المناخ إلى صناع القرار والجمهور في العالم.

بالإضافة إلى ذلك تم اختيار الممثلة الكندية الكورية الأصل "ساندرا أوه" ضمن قائمة المائة. وتجدر الإشارة إلى أنها فازت بجائزة أفضل ممثلة في مجال التلفزيون من جائزة القفاز الذهبي، عن دورها في المسلسل "حواء القاتلة".