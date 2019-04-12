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منذ تأسيس الكوريتين تطورت العديد من الأشياء، بما في ذلك اللغة، بصورة مختلفة بين الجنوب والشمال. وعلى الرغم من أنه كانت هناك لغة واحدة تستخدم في شبه الجزيرة الكورية، لكن أكثر من 70 عامًا من الانقسام الوطني أدى إلى اختلافات شديدة في استخدام اللغة بين الكوريتين. نتعرف اليوم على اللغة الكورية الشمالية، مع الأستاذة "تشونغ إيون – تشان" من معهد تعليم التوحيد.





البروفيسور "تشونغ إيون –تشان":

بعد تحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني في عام 1945، واصل كلا الجانبان في شبه الجزيرة الكورية اتباع الإرشادات اللغوية المسماة "اقتراح من أجل التهجئة و الإملاء الكورية الموحدة" الذي تم نشره في عام 1933. لكن في عام 1949، ألغت كوريا الشمالية استخدام الحروف الصينية وتم الترويج للأبجدية الكورية هانغل بدلا من ذلك. كان الغرض الرئيسي من السياسة الجديدة هو القضاء على الأمية وغرس الأيديولوجية الاشتراكية في عامة الناس بشكل أكثر فعالية. أدخلت كوريا الشمالية قواعد جديدة لعلم الهجاء الكوري في عام 1954 ونشرت "اللغة الكورية القياسية" في عام 1966. ومن المعتقد عمومًا أنه منذ تلك المرحلة، تبنت الكوريتان سياسات لغوية مختلفة. في ذلك الوقت أيضا، بدأت كوريا الشمالية في الإشارة إلى لغتها الخاصة باعتبارها "لغة ثقافية"، في خطوة واضحة لتمييز لغتها عن اللغة المستخدمة في كوريا الجنوبية، والتي أطلق عليها "اللغة القياسية". كوريا الشمالية تعتمد إلى حد كبير على لهجة بيونغ يانغ.





تختلف "اللغة الثقافية" لكوريا الشمالية عن "اللغة القياسية" لكوريا الجنوبية. واستنادًا إلى خطاب الطبقة العاملة، فإن النسخة الكورية الشمالية الموحدة من اللغة الكورية استبدلت معظم المفردات التي تحتوي على أحرف صينية وكلمات أجنبية بالكلمات الكورية الأصلية. تتحدث الأستاذة "تشونغ" الآن عن بعض الاختلافات بين الكوريتين في الإملاء والنطق.





البروفيسور "تشونغ إيون –تشان":

إن أحد الاختلافات الأكثر وضوحًا هو اختلاف نطق وتهجئة بعض المقاطع الأولية. ففي كوريا الشمالية فإن حرف "الراء" (الذي يكتب مثل "إل" بالكورية)، يحفظ ساكنا كما في "يوجا" التي تعني بنت و"يوكسا" التي تعني التاريخ في الجنوب، يتم نطق هذه الكلمات (يوجا) و(يوكسا)، على التوالي، حيث يتم حذف الحرف الأول في كل من الإملاء والنطق في ظل ظروف معينة. ويتم تطبيق نفس القاعدة على حرف "آر" بين المقاطع في بعض الحالات، كما هو الحال في "ديريول" و"كيورول" في الشمال، وهي تعني "خط" و"حكم" على التوالي، والتي يتم نطقها (ديول) و(كيول) في الجنوب.





تستخدم كوريا الشمالية هذه الاختلافات الهجائية والصوتية لإبراز هويتها اللغوية والوطنية. والفرق الآخر هو أن المذيعين في كوريا الشمالية يستخدمون نبرة ونعمة متقلبة لتحريض الناس. حيث يركز استخدام اللغة في النظام الشيوعي، في معظمه، على التأكيد على الأيديولوجية السياسية وترويجها.





البروفيسور "تشونغ إيون –تشان":

يجد الكوريون الجنوبيون العديد من الكلمات الكورية الشمالية غير مألوفة إلى حد ما. وتشمل هذه الكلمات "دونغ مو"، و"سوريونغ"، اللتين تعنيان "الزميل الثوري" و"الزعيم الأعلى"، على التوالي. أنشأت كوريا الشمالية العديد من الكلمات أو العبارات المرتبطة بالاشتراكية، بما في ذلك "هوبي ديه"، التي تشير إلى المجموعة الشبابية لحزب العمال، "روح العلم الأحمر"، "روح ريح ثقب بايكدو"، وحركة "تشوليما". بالطبع، كل هذه الكلمات تبدو غريبة إلى حد كبير على الكوريين الجنوبيين.

كوريا الشمالية تستخدم اللغة كوسيلة لنشر الأيديولوجية الشيوعية وليس من أجل التواصل فقط. ولهذا السبب فقد تم إنشاء بعض المصطلحات الكورية الشمالية لغرض وحيد، وهو انتقاد الرأسمالية وتمجيد الاشتراكية.

وبينما تؤكد كوريا الشمالية على أهمية الاستقلال والاعتماد على الذات، فإنها تحاول تحويل التعبيرات الأجنبية إلى كلمات كورية أصيلة.





البروفيسور "تشونغ إيون –تشان":

كوريا الشمالية تمتنع بشدة عن استخدام الكلمات الأجنبية. على سبيل المثال، تُترجم الكلمة الكورية الشمالية "همبرغر" تقريبًا إلى "خبز مع طبقات لحم". كما يتم التعبير عن"الهاتف الذكي" بتعبير يشبه "الهاتف الذكي المحمول". في حين أن الكلمات الإنجليزية لها تأثير قوي على اللغة الكورية الجنوبية، فإن الكوريين الشماليين يستخدمون العديد من الكلمات الروسية. عند الإشارة إلى كلمات مثل "Tractor" و"Theme"، ينطق الكوريون الشماليون الكلمات "تراكتور" و"زيما" على التوالي. وبالنسبة لأسماء الدول، ينطق الكوريون الشماليون "بولوسوكا" بدلًا من بولندا و"سيسكوسلفاكيا" بدلًا من تشيكوسلوفاكيا.





وهذا لا يعني أن كوريا الشمالية ترفض المفردات الأجنبية رفضًا تامًا. ففي الحقيقة، اقتبست اللغة الكورية الشمالية العديد من الكلمات الصينية والروسية. وفي المقابل، يتضمن قاموس كوريا الجنوبية العديد من التعبيرات الإنكليزية واليابانية المستعارة.

وتشكل الاختلافات اللغوية تحديًا كبيرًا للهاربين الكوريين الشماليين، الذين يتعين عليهم الإقامة في الجنوب.





البروفيسور "تشونغ إيون –تشان":

يواجه القادمون الجدد من كوريا الشمالية صعوبة كبيرة في التكيف مع المجتمع الكوري الجنوبي بسبب الكلمات الأجنبية. أنا شخصيًا شعرت بالحيرة بسبب الكثير من المصطلحات الإنجليزية التي يستخدمها أساتذة الاقتصاد أثناء دراستي للدكتوراه. لا يزال استخدام اللغة الإنجليزية في المدارس مقبولًا. في أماكن العمل، فغالبا ما يواجه العديد من المغتربين الكوريين الشماليين مشكلة بسبب الكلمات الإنجليزية التي لا يعرفونها. على سبيل المثال، طُلب من هاربة كورية شمالية إحضار المفتاح. ونظرا لأنها لم تكن تعرف معنى الكلمة الإنكليزية "كي"، فقد ظنت أنها غربال والتي تُنطق باللغة الكورية بنفس نطق "كي". بالطبع، لم تفهم لماذا أمرها رئيسها لها بإحضار غربال. يواجه العديد من القادمين الجدد من كوريا الشمالية حاجز اللغة في أماكن العمل.





حصلت الأستاذة "تشونغ"، وهي منشقة كورية شمالية، على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة وونسان في كوريا الشمالية، وعملت في تدريس الطلاب هناك. وبعد هروبها من كوريا الشمالية في عام 2003، تابعت درجة الدكتوراه في كوريا الجنوبية، لكنها وجدت صعوبة في ذلك لأن اللغة الإنجليزية شائعة الاستخدام في جميع المجالات، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية. وهذه المشكلة تواجه الكثير من الهاربين الآخرين، وفقًا لاستطلاع أجرته وزارة التوحيد في عام 2014. حيث أشار أكثر من 40% من المشاركين في الاستطلاع إلى مشكلة التواصل بسبب الكلمات الأجنبية.

وفي إطار الجهود المبذولة لسد الفجوة اللغوية، نفذت الكوريتان مشروعًا لتجميع لغة كورية موحدة، منذ عام 2005. ومن جانبها تعقد البروفيسور "تشونغ"، التي استخدمت كلا من اللغتين الشمالية والجنوبية، آمالًا كبيرة على القاموس المشترك.





البروفيسور "تشونغ إيون –تشان":

أعتقد أن القاموس الكوري الموحد من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تضييق الفجوة في الاختلافات في السياسات اللغوية للكوريتين واستعادة التجانس اللغوي. فهو من المؤكد أنه سيلعب دورا كبيرًا في دمج الأشخاص على جانبي الحدود وتعزيز التجانس في كوريا الموحدة.





لا شك أن حاجز اللغة يعد بالتأكيد عقبة كبيرة على طريق التبادل والتواصل عبر الحدود بين الكوريتين.

وقد اكتمل القاموس المشترك الآن بنسبة تقترب من 80%. ومن جانبنا، فنحن نأمل في أن يسير المشروع بشكل جيد، وأن تتمكن الكوريتان من تحقيق التوحيد بينهما، بدءًا من اللغة.