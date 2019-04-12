فرقة بي تي إس ضمن قائمة مجلة التايم للشخصيات الأكثر تأثيرا

تم إدراج الفرقة الشبابية الكورية "بي تي إس" في قائمة الشخصيات المائة الأكثر تأثيرا لعام ٢٠١٩.

وقد كشفت المجلة الأمريكية عن قائمتها السنوية للقادة والرائدين والفنانين والأيقونات، الأكثر تأثيرا في العالم، أمس الأربعاء.

كما اختيرت الفرقة في قائمة الفنانين السبعة عشر لعام ٢٠١٩، إلى جانب ريجينا كينغ ورامي مالك.

كما تم إدراج "لي هو سونغ" ضمن قائمة المائة، وهو رئيس لجنة التغير المناخي الحكومية الكورية، حيث رشحه الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون"، مشيدا بجهوده في مجال المناخ.