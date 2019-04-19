الأستاذ رضا قناوي، رجل القانون الذي أسس شركة سياحية عالمية





ضيفنا اليوم رجل أعمال ناجح من مصر، يدير شركة سياحية تعمل في كوريا واليابان وهونغ كونغ والولايات المتحدة، وهو الأستاذ رضا قناوي، رئيس شركة "إير وان ترافل" السياحية، وهو يقيم في كوريا الجنوبية حاليًا.

تخرج السيد رضا في كلية الحقوق في عام 1992، ثم هاجر إلى اليابان، وعمل في المجال السياحي في أكبر الشركات السياحية هناك لمدة 9 سنوات. ثم أسس شركته الخاصة وهي شركة "إير وان ترافل".

بعد نجاح الشركة السياحية في اليابان، قرر السيد رضا الانتقال إلى كوريا الجنوبية وذلك في عام 2011، ثم افتتح فرعًا للشركة في هونغ كونغ في عام 2015، ثم في الولايات المتحدة في عام 2016.

كما تعتزم الشركة أن تفتتح مكاتب لها في الصين وتايوان في العام المقبل.

يحدثنا الأستاذ رضا في لقائنا معه عن حبه للسفر منذ شبابه، وسبب اختياره للمجال السياحي للعمل فيه وتأسيس شركته الخاصة، وتجربته في العمل في بلاد شمال شرق آسيا، وغير ذلك من الأمور الشيقة.

تابعوا معنا المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم: "لقاء الجمعة".