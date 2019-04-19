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أقيمت المراسم بمناسبة الذكرى الخامسة على حادث غرق العبارة "سيه وال" في السادس عشر من أبريل، في أرجاء مختلفة من البلاد.

وحضر مراسم هذه الذكرى التي أقيمت في مدينة "آن سان"، بمقاطعة كيونغ كي، نحو 5 آلاف من كبار المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين والمواطنين، ومن بينهم نائبة رئيس الوزراء للشؤون التعليمية ووزيرة التعليم "يو أون هيه"، ووزير الشؤون البحرية والمصايد "مون سونغ هيوك"، ورؤساء الأحزاب السياسية، وحاكم مقاطعة كيونغ كي، حيث أحيا الحاضرون ذكرى 261 من طلاب مدرسة "آن سان" الثانوية ومدرسيها، الذين كانوا في رحلة مدرسية ميدانية لجزيرة جيجو على متن العبارة المنكوبة.

كما أقيمت مراسم أخرى في حديقة العائلة في مدينة "إنتشون" التي دفن فيها 41 من ضحايا الحادث، بحضور عدد من المسؤولين والمواطنين، ومن بينهم رئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "هوانغ كيو آن".

وكانت العبارة في طريقها من ميناء إنتشون إلى جزيرة جيجو عندما وقع الحادث، مما أسفر عن مصرع وفقدان 304 من بين 476 راكبًا كانوا على متنها، ومن بين الذين لقوا مصرعهم 250 من طلاب مدرسة "آن سان" الثانوية.

ويمكن القول إن هذا الحادث لم يكن ليتسبب في وقوع خسائر كبيرة في الأرواح إذا كان أعضاء طاقم العبارة قد اتخذوا إجراءات الطوارئ المناسبة في بداية تعرض العبارة للغرق، وإذا كانت الشرطة البحرية قامت بعمليات الإنقاذ بصورة سريعة.

وقد تم تشكيل لجنة التحقيقات الخاصة في شهر يناير عام 2015، للتعرف على سبب غرق العبارة، ولكنها لم تتمكن من إجراء التحقيقات، بسبب الجدل حول حقها في إجراء التحقيقات، ثم تم تفكيكها دون إحراز أي نتائج.

وفي شهر أبريل من عام 2017، تم انتشال العبارة حيث بدأت لجنة التحقيقات أعمالها، ولكنها لم تتمكن أيضا من تحديد سبب الحادث، ومن ثم تم تشكيل لجنة خاصة أخرى للتحقيقات في شهر مارس عام 2018.

وتطالب أسر ضحايا الحادث والمنظمات المدنية ذات الصلة بمعاقبة 18 من المسؤولين الحكوميين، ومن بينهم الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، بتهمة إساءة استخدام السلطة والإهمال المهني الذي يؤدي إلى الموت.