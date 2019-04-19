إلغاء التصريح الممنوح لأول مستشفى ربحي في جزيرة جيجو

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قررت حكومة مقاطعة جيجو إلغاء التصريح الذي منحته لمركز طبي صيني، كان من المقرر أن يصبح أول مستشفى ربحي في كوريا الجنوبية.

وأعلن حاكم مقاطعة جيجو "وون هي ريونغ" عن هذا القرار المتعلق بمركز "غرين لاند" الطبي الدولي، في مؤتمر صحفي عقده في السابع عشر من أبريل الجاري.

وكانت حكومة مقاطعة جيجو قد منحت التصريح لمستشفى "غرين لاند" في ديسمبر الماضي، على أن تقتصر خدماته الطبية على المرضى الأجانب، حيث كان من المفترض أن يتم افتتاح المستشفى في غضون 3 أشهر من استلام التصريح المشروط، لكن لم يتم التشاور مع حكومة جيجو بشأن الافتتاح، أو طلب تمديد فترته، حتى بعد انتهاء المهلة في الرابع من مارس الماضي.

وقال حاكم مقاطعة جيجو إنه كان قد اتخذ قرارًا بمنح التصريح لمركز "غرين لاند" من أجل إنعاش الاقتصاد الكوري، وتنمية السياحة الطبية، وتوطيد العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين.

وأشار الحاكم إلى أن خطة عمل المستشفى الأصلية نصت على أنه سيعالج الأجانب بشكل أساسي، ومع ذلك فقد أقام المستشفى دعوى قضائية، ضد حكومة مقاطعة جيجو، بحجة أن الشرط الذي يلزمه بعلاج المرضى الأجانب فقط غير قانوني.

كما أشار إلى أن المستشفى لم يستطع إثبات أنه سعى إلى تعيين الموظفين الجدد، اللازمين لبدء عملياته.

وينص القانون الطبي الحالي على أن يتم منح تصاريح خاصة بافتتاح مستشفيات ربحية للمنظمات غير الربحية، بما في ذلك الحكومات الإقليمية، والمؤسسات التعليمية، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات الطبية، بالإضافة إلى الأطباء.

ويستثني القانون جزيرة جيجو، والمناطق الاقتصادية الحرة، من تلك القيود، حيث يُسمَح بافتتاح مستشفيات ربحية فيها، بشرط أن يتم الحصول على التصاريح من الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية.

وفي الواقع، أثار التصريح الممنوح لمستشفى "غرين لاند" جدلا حادا بين مؤيدي فكرة المستشفيات الربحية ومعارضيها، حيث قال المؤيدون إن المستشفيات الربحية لن تؤثر سلبًا على نظام التأمين الصحي، بل ستمكن أفراد الشعب من الحصول على خدمات طبية عالية الجودة وتخفيض التكاليف الطبية.

أما المعارضون فقالوا إن هذا النوع من المستشفيات يسعى إلى تحقيق الأرباح، وهو ما سيتسبب في تدمير نظام الرعاية الصحية المحلية، الذي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على التأمين الصحي الوطني.