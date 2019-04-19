الرئيسة الكورية السابقة تطالب بوقف تنفيذ الحكم

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طالبت الرئيسة الكورية السابقة، "بارك كون هيه"، بوقف تنفيذ الحكم بحقها، حيث تقدم بهذا الطلب نيابةً عنها محاميها "ليو يونغ ها"، وسلمه إلى مكتب المدعي العام المركزي في سيول، في السابع عشر من أبريل الجاري.

يُشارُ إلى أن صلاحية اعتقال الرئيسة السابقة "بارك" قد انتهى في منتصف ليلة السادس عشر من أبريل، بحيث أصبحت الآن سجينة مدانة.

وقال المحامي "ليو" إن الرئيسة السابقة تعانى من الآلام الشديدة في عمودها الفقري، وهو ما يتسبب في عدم قدرتها على النوم بشكل صحيح، مؤكدا أنه أصبح من الصعب عليها أن تحصل على علاجات مناسبة داخل السجن.

ووصف المحامي إبقاء الرئيسة السابقة، المريضة والمسنة في السجن، بأنه إجراء غير إنساني، مضيفا أنَّ المعاملة التي تلقاها أقسى بكثير من الرؤساء السابقين الذين كانوا مسجونين.

وقال إنه من الضروري وقف تنفيذ الحكم بحق الرئيسة السابقة، لمنع تعرض البلاد للانقسام في الرأي العام وتحقيق وحدة الشعب فيها.

وأضاف المحامي "ليو" أن "بارك" قد تلقت حكما بالموت بصفتها السياسية، داعيا إلى اتباع إرادة الشعب بخصوص مسؤوليتها القانونية، بعد الانتهاء من كل المحاكمات.

والجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف قد أصدرت في الحادي والعشرين من نوفمبر من العام الماضي حكمها النهائي على الرئيسة السابقة "بارك" بالسجن لمدة عامين، بتهمة تورطها غير الشرعي في ترشيح مرشحي حزب "سيه نوري"، وهو الحزب الحاكم آنذاك، في الانتخابات العامة.

كما تجري حاليا محاكمتها في المحكمة العليا بتهم مختلفة، من بينها الرشوة، حيث كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكما بسجنها لمدة 25 عاما، وفرض غرامة تبلغ قيمتها 20 مليار وون.

وقد انتهت صلاحية اعتقال الرئيسة "بارك" بشأن محاكمتها في المحكمة العليا، ولم يعد من الممكن تمديد فترة احتجازها، حيث تم تمديد فترة اعتقالها ثلاث مرات، منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.

أما السبب في عدم الإفراج عنها فهو الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بسجنها عامين، حيث لم تنته بعد تلك المدة.

ومن ناحية أخرى، طالب حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بإطلاق سراح "بارك"، حيث قال رئيس الحزب "هوانغ كيو آن" إنه يتمنى تحقيق إرادة الشعب، مع الأخذ في الاعتبار أنها مريضة وفي وضع لا يمكن لها أن تتحمله وهي امرأة.

كما أثار البعض مسألة عدم المساواة، خاصة بعد إطلاق سراح "كيم كيونغ سو" حاكم مقاطعة جنوب كيونغ سانغ بكفالة مالية.

ويرى المراقبون أن الدعوات المتزايدة إلى إطلاق سراح "بارك" تهدف إلى جمع قوى المؤيدين، قبل الانتخابات العامة التي ستجري العام القادم.

ولكن الأحزاب السياسية الأخرى أعربت عن موقف سلبي تجاه هذه الدعوات، قائلة إن الوقت غير مناسب لمناقشة وقف تنفيذ الحكم بحق "بارك".