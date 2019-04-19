أجهزة تلفزيون أوليد لشركة أل جي تتفاعل باللغة العربية

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قدمت الشركة الكورية هذه الوظيفة إلى حوالي مائتي مسؤول من الشركات المتعاونة الرئيسية معها في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا لتصبح أول شركة في العالم تطبق الذكاء الاصطناعي باللغة العربية.

صرحت إل جي مؤخرًا بأنها أقامت "إل جي إيه نو فيست " لعام ألفين وتسعة عشر من خلال دعوة مسؤولي الشركات المتعاونة وممثلي مؤسسات الوسائط الإعلامية في المنطقتين إلى حديقة إل جي للعلوم بسيول منذ التاسع من هذا الشهر.

يذكر أن مصطلح "إيه نو " يمثل اختصارا لكلمتين انجليزيتين وهما: innovation بمعنى "الإبداع" وfestival بمعنى مهرجان، حيث تنظم إل جي هذا النوع من المهرجانات كل عام من أجل تقديم منتجاتها الجديدة.

في المهرجان كان المشاركون يشاهدون عددا من المنتجات الجديدة بما في ذلك تلفزيون "ال جي سيجنتشر أوليد تي في أر " الذي يعد أول تلفزيون قابل للطي في العالم.

ومن أهم المنتجات التي جذبت أنظار المشاركين "تليفزيون أوليد " الذي يسمح باستخدام الوظائف الذكية باللغة العربية. وقد شرح مسؤول في شركة إل جي أن الشركة قامت بتركيب وظيفة اللغة العربية حتى يستخدم مزيد من الناس تقنيات الذكاء الاصطناعي للشركة.

وقال أحد المشاركين في المهرجان إن المنتجات الممتازة للشركة الكورية ستلبي مختلف احتياجات الزبائن في الشرق الأوسط وإفريقيا وتعظيم سهولة حياتهم أيضا.

من ناحية أخرى، قامت إل جي برعاية سباق "إل جي ألترا ماراثون البحر الميت لعام ألفين وتسعة عشر" التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في العاصمة الأردنية عمان.

تجدر الإشارة إلى أن هذا السباق يصادف عامه الخامس والعشرين هذا العام، وسوف يتم استخدام عشرين بالمائة من مبلغ الأرباح في مساعدة الشباب الأردنيين واللاجئين الفلسطينيين والسوريين ومرضى السرطان.

وفي عام ألفين وسبعة عشر أبرمت إل جي عقدا لرعاية هذا السباق السنوي بحيث ظلت ترعاه خلال الثلاث سنوات الماضية.

يعتبر هذا السباق من أهم المهرجانات الرياضية في البلدان العربية، حيث يقام في أسفل منطقة تحت سطح البحر في العالم يبلغ "سالب أربعمائة وثمانية عشر مترا" تحت سطح البحر تحت شعار "الرَّكضُ في أدنى نقطة على كوكب الأرض".

شارك في مهرجان هذا العام حوالي سبعة آلاف عدَّاء من ثلاثين دولة حول العالم. وبهذه المناسبة أكد "كيم دونغ هيون" المدير العام لشركة إل جي على أن الشركة ستعمل على رفع صورة علامتها الممتازة في الشرق الأوسط بما فيها الأردن من خلال القيام بمختلف الأنشطة التسويقية الرامية إلى كسب قلوب الزبائن في المنطقة.