افتتاح مركز بحثي كوري إماراتي

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من المقرر أن يقوم المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا بالبحوث العلمية المشتركة في مجال الثورة الصناعية الرابعة مع جامعة الخليفة بالإمارات.

صرح المعهد الكوري بأنه افتتح مؤخرا مركزا بحثيا مشتركا بالتعاون مع الجامعة الإماراتية في العاصمة أبوظبي من أجل تعزيز التعاون في الثورة الصناعية الرابعة.

من المتوقع أن ينفذ الطرفان دورات تدريبية متعلقة بالثورة بما فيها الرعاية الصحية ومنصة المواصلات بدء من هذا العام.

كما سيتعاونان في مجال البحوث العلمية القائمة بما فيها الطاقة الذرية والطاقة. وبمناسبة افتتاح المركز قال رئيس المعهد الكوري "سين سونغ تشول " إن افتتاح المركز المشترك جاء تتويجا للتعاون التعليمي والبحثي الذي ظل الطرفان يكرساه خلال العشر سنوات الماضية.

كما أكد على أن المركز سيساهم في تنمية كوادر سيقودون كوريا والإمارات في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

يذكر أن المعهد الكوري ظل يدعم افتتاح قسم هندسة الطاقة الذرية في جامعة الخليفة وتطوير المقررات الدراسية فيه بموجب اتفاق أبرمته الحكومة الكورية مع نظيرتها الإماراتية بمناسبة تصدير مفاعلات نووية كورية إلى الإمارات في شهر ديسمبر من عام ألفين وتسعة.