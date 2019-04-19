إنشاء مصانع لشركات السيارات الكورية وغيرها في العراق

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من المتوقع أن نشهد نقل التكنولوجيا الكورية اللازمة إلى العراق وفتح مصانع لشركات السيارات الكورية وإقامة مستشفيات واستخدام قطع الغيار من السوق العراقية وتحقيق منظومة الحكومة الالكترونية وتطوير قطاعات الصحة والزراعة.

يقوم حاليا وفد كوري مكون من عدد من مسؤولي الشركات الكورية برئاسة "هان بيونغ دو" مستشار الرئيس الكوري بزيارة إلى العراق. واجتمع الوفد الكوري برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد يوم الاثنين الماضي.

وبهذه المناسبة قال رئيس الوزراء العراقي إن بلاده تسعى بجد للاستفادة من التجربة الكورية في تطوير قطاعات الصحة والزراعة وتوفير أنظمة الري الحديثة ومعامل لإنتاج المواد الزراعية وتطوير وإكساء الطرق والإعمار وبناء المدارس إضافة إلى فتح مصانع تجميع وإنتاج السيارات الكورية.

ومن جانبه، أكد المستشار الكوري "هان" على الرغبة في تطوير العلاقات ونقل الخبرات والتكنولوجيا اللازمة إلى العراق وفتح مصانع لشركات صناعة السيارات الكورية في العراق واستخدام قطع الغيار من السوق العراقية وتحقيق منظومة الحكومة الالكترونية التي تعد كوريا الجنوبية دولة رائدة فيها.

وأشار أيضا إلى توجه فرق كورية متخصصة بالتنسيق مع الجهات العراقية لتحديد موقع لمستشفى القلب للاطفال، إضافة إلى موقع لتجميع السيارات والاستعداد التام للاستجابة للمطالب العراقية، موضحا أن مصفى كربلاء الذي تبنيه كوريا يستوعب خمسة آلاف عامل عراقي.

وتأتي هذه التطورات فيما تحتفل الحكومتان العراقية والكورية هذا العام بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقد نفذت الشركات الكورية العديد من المشاريع المهمة في العراق وأحد أكبر هذه المشاريع هو مشروع مدينة بسماية السكني التي تقوم ببنائها شركة "هان وا" الكورية، كما أعلنت كوريا عزمها على بناء مستشفى خاص في العراق، بالإضافة إلى إرسال الاطفال الذين يعانون من أمراض القلب للعلاج في كوريا.

وفي شهر يونيو المقبل من المتوقع أن يتم تنظيم مهرجان كبير للاحتفال بهذه المناسبة.