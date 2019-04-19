اعتصام للنشطاء المصريين والكوريين لطلب حق اللجوء السياسي

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أقام نشطاء مصريون يوم الأحد الماضي مؤتمرا صحفيا في كوريا لعرض الانتهاكات التي تحصل بحق طالبي اللجوء السياسي من المصريين، في أثناء اعتصام مفتوح ظلوا ينفذونه منذ أسبوعين للمطالبة بحقوقهم.

وشارك في المؤتمر عدد من النشطاء الكوريين والمنظمات الحقوقية، لرفع مطالب طالبي اللجوء إلى الرئيس ووزير العدل حيث يعاني مئات طالبي اللجوء المصريين في البلاد من أوضاع مأساوية نتيجة تعنت السلطات الكورية.

وقال المحامي "عبد الرحمن عاطف"، أحد المعتصمين، إن انتهاكات إنسانية أضحت تُمارس في الآونه الأخيرة تجاه المصريين بشان وضع لجوئهم في ظل رفض طلبات اللجوء وإلغاء الإقامات.

وأكد عاطف أن الاعتصام مستمر حتى تلبية تلك المطالب وأن الأزمه قائمة حتى الجلوس إلى طاولة الحوار لإنهائها، مضيفاً أن طالبي اللجوء طلباتهم مشروعة وليست شخصية.

ودعا المشاركون الكوريون في الاعتصام إلى ضمان حقوق اللاجئين المصريين الهاربين من القمع السياسي مؤكدا على أن ترحيلهم القسري يعرض حياتهم للخطر.

يذكر أن الجماعات الحقوقية المحلية بما فيها "الحراك المشترك مع اللاجئين" تدعم اعتصام هؤلاء اللاجئين المصريين. وفي هذا الاعتصام شارك عدد من اللاجئين من الدول الأخرى إلى جانب مصر.

وقد أنهوا اعتصامهم هاتفين "نحث وزارة العدل الكورية على استجابة الطلبات العادلة للاجئين". وبدءا من يوم الإثنين الماضي، بدأ بعض المعتصمين بالإضراب عن الطعام.