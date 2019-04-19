الحكومة الكورية تركز قدرتها السياسية على تنمية 3 مجالات صناعية

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قررت الحكومة الكورية تركيز قدرتها السياسية على تنمية 3 مجالات صناعية، وهي: الرقائق الإلكترونية غير الذاكرة، والتكنولوجيا الحيوية، والسيارات المستقبلية.

وتم اختيار المجالات الثلاثة بناء على المعايير الخمسة، وهي: القدرة التنافسية الحالية والمستقبلية الكامنة، ومدى الجاهزية المالية والبشرية، ومدى المساهمة في النمو المتزامن بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مدى التأثير على خلق فرص عمل جديدة.

وترى الحكومة أن صناعة الرقائق الإلكترونية غير الذاكرة ستكون محرك نمو جديدًا للبلاد، وستلعب دورا في النمو المتزامن بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير وظائف جديدة.

والجدير بالذكر أن صناعة أشباه الموصلات الكورية تتركز حاليا على رقائق الذاكرة، حيث تبلغ حصة كوريا من إجمالي حجم السوق العالمية لرقائق الذاكرة حوالي 60%.

أما حصتها في مجال الرقائق الإلكترونية غير الذاكرة فتتراوح بين 3% و4% فقط، وهي أقل بكثير مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واليابان.

ويبلغ حجم السوق العالمية للرقائق غير الذاكرة ضعف نظيرتها لرقائق الذاكرة، وللرقائق غير الذاكرة قيمة مضافة بشكل أكثر بكثير مقارنة برقائق الذاكرة.

ولذلك، تسعى الشركات الكورية لأشباه الموصلات لوضع استراتيجية جديدة لتطوير التكنولوجيا الخاصة بالرقائق غير الذاكرة.

أما التكنولوجيا الحيوية فهي تعد مجالا ستحقق فيه كوريا عائدات كبيرة في المستقبل من خلال الدمج بين التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نظرا للتوقعات بحدوث تغييرات كبيرة على مستوى العالم من حيث الشيخوخة والأمراض المعدية وسلامة الغذاء وتغير المناخ وغيرها من المجالات المختلفة.

وفي هذا الصدد، تقوم الحكومة الكورية والقطاعات الخاصة ذات الصلة بزيادة دعمها استثماراتها في تنمية التكنولوجيا الحيوية.

وفي الواقع، ستقوم الحكومة باستثمار 2.93 تريليون وون ، أي ما يعادل حوالي 2.57 مليار دولار على البحث والتطوير في التكنولوجيا الحيوية خلال هذا العام ليتم تخصيصها في دعم تطوير التكنولوجيا الخاصة بالأدوية الجديدة والأدوات الطبية.

ومن جانبها، ستقوم الشركات الكبيرة منها "سام سونغ" و"إس كيه" بتوسيع مصانعها لإنتاج الأدوية الحيوية، وستقوم 6 شركات أخرى متخصصة في الأدوية التقليدية باستثمار أكثر من 100 مليون وون في عمليات البحث والتطوير خلال هذا العام.

ومنذ أن أعلنت الحكومة الكورية عن خطتها لإحياء الاقتصاد الهيدروجيني في شهر يناير الماضي، تم تخفيف القيود المفروضة على صناعة السيارات الهيدروجية، مما أدي بالتالي إلى توسيع البنية التحتية لشحن الوقود الهيدروجيني في أرجاء مختلفة من البلاد.

وتتوقع الحكومة أن تصل القيمة المضافة لصناعة السيارات الهيدروجية إلى 43 تريليون وون، وأن تسهم هذه الصناعة في خلق 420 ألف وظيفة جديدة حتى عام 2040.

الجدير بالذكر أن شركة "هيون ديه" الكورية قد تمكنت من إنتاج أول سيارة تعمل بالوقود الهيدروجيني في العالم عام 2013.