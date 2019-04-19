فرقة بي تي إس تتصدر قائمة بيلبورد 200 للمرة الثالثة

تصدرت فرقة "بي تي إس" قائمة "بيلبورد 200" للألبومات للمرة الثالثة.

ووفقا لقائمة "بيلبورد" التي نشرت اليوم الاثنين، فازت الفرقة بالمركز الأول في قائمة "بيلبورد 200" بألبومها الجديد الذي صدر بعنوان "خريطة الروح: بيرسونا"، في الثاني عشر من أبريل الجاري.

وكانت الفرقة قد تصدرت قائمة أفضل 200 ألبوم مرتين، بألبوميها السابقين بعنوان "أحب نفسك: الإجابة" و"أحب نفسك: دموع"، اللذين صدرا في العام الماضي.

وتعد فرقة "بي تي إس" الثانية بعد فرقة "البيتلز"، التي تتمكن من تصدر قائمة "بيلبورد 200" بألبوماتها الثلاثة، خلال أقل من عام.

الجدير بالذكر أن حجم مبيعات الألبوم الجديد لفرقة "بي تي إس" بلغ 230 ألف وحدة اعتبارًا من التاسع عشر من أبريل الجاري.