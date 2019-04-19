واشنطن تقرر تصفير عائدات إيران من النفط وعدم تمديد للإعفاءات

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الاثنين أن الولايات المتحدة لن تمدد أي إعفاءات من العقوبات على النفط الإيراني، بعد الثاني من شهر مايو المقبل، مشيرا إلى أن الهدف من هذا القرار هو أن تكون عائدات النفط الإيراني صفرًا.

وأصبح قرار الولايات المتحدة بعدم تمديد الإعفاءات من العقوبات المفروضة علي النفط الإيراني يسبب قلقا من الناحيتين، وهما: ارتفاع أسعار النفط العالمية، والتأثير السلبي على الصناعة البيتروكيميائية في كوريا الجنوبية.

ويقدر حجم صادرات النفط الإيراني بحوالي مليون برميل يوميا، ويعنى هذا أن العالم سيواجه نقصا في عرض النفط الخام مليون برميل يوميا اعتبارا من يوم الثاني من مايو القادم.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ستغطي النقص من خلال زيادة إنتاجها.

ويذكر أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم، كما تعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وإذا انضمت الإمارات العربية المتحدة لمصاف الدول التي ستقوم بزيادة حجم إنتاجها من النفط الخام، فسيمكن الحفاظ على حجم العرض الحالي حتى في حالة عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

ولكن الشيء المثير للقلق أيضًا هو أن أسعار النفط الخام الدولية قد شهدت ارتفاعا بنسبة 40% منذ بداية هذا العام، وذلك نتيجة للاتفاق الذي تم التوصل إليه في شهر ديسمبر من العام الماضي بين "أوبك" وروسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء بمنظمة الأوبك، ويتضمن الاتفاق تقليص المعروض بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حتى شهر يونيو القادم.

وإذا لم يتم تمديد هذه المهلة الزمنية، فسيتم تغطية النقص في المعروض الناجم عن إيران، ولكن في حقيقة الأمر، تسعى السعودية إلى رفع أسعار النفط الخام، فيما يرغب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في خفضها.

ولذلك، يمكن القول إن الاستقرار في الطلب والعرض في النفط الخام يعتمد اعتمادا كبيرا على موقف المملكة العربية السعودية والذي هو غير واضح في الوقت الراهن.

وعلى صعيد آخر، ستواجه الشركات الكورية للبيتروكيماويات صعوبة كبيرة إذا تم إلغاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة علي صادرات النفط الإيراني، بسبب الزيادة في أسعار الواردات.

الجدير بالذكر أن حصة النفط الإيراني من إجمالي حجم واردات كوريا من النفط الخام تبلغ 8.6%.