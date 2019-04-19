قيادة قوات الأمم المتحدة توافق على تشغيل طريق السلام في المنطقة منزوعة السلاح

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وافقت قيادة قوات الأمم المتحدة على تشغيل طريق السلام في المنطقة منزوعة السلاح في منطقة "كوسونغ" بكوريا الجنوبية. ويُذكر أن هذا الطريق يمثل أحد الطرق الثلاثة الخاصة لطرق السلام في المنطقة، حسبما أعلنت عنه الحكومة الكورية في الثالث من هذا الشهر. وهذه الطرق الثلاثة في مناطق "كوسونغ" و"تشول وان" و"باجو"، ولكن الحكومة قررت الشروع في التشغيل التجريبي للطريق في منطقة "كوسونغ"، آخذة في الاعتبار "مسألة أمن السياح".

ويضم طريق السلام في كوسونغ مسارين أحدهما خاص للمشي والآخر خاص لقيادة السيارات، بحيث يبلغ إجمالي طوله 7.9 كيلومتر وتبلغ مسافة مسار "المشي" 2.7 كيلومتر من مرصد التوحيد إلى مرصد جبل "كوم كانغ"، عبورا لحواجز الأسلاك الشائكة على الساحل، بينما تبلغ مسافة مسار السيارات 5.2 كيلومتر من مرصد التوحيد إلى مرصد جبل "كوم كانغ".

وسوف يُسمح لمائتي شخص بزيارة طريق السلام يوميا، وهم 20 شخصًا لمرتين يوميا في مسار المشي، و80 شخصا لمرتين يوميا في مسار السيارات.

وتخطط الحكومة في البداية أن تجرب تلك الجولات لست مرات أسبوعيا. وسوف يرتدي الزوار الملابس المضادة للطلقات النارية والخوذات، وسوف ترافقهم الحراسة العسكرية. وقد أوضحت الحكومة أن ارتداء الملابس المضادة للرصاص يهدف إلى التأهب للطوارئ فقط ولا يعني أن الوضع سيئ. حيث تبعد منطقة "كوسونغ" 1.6 كيلومتر فقط عن أقرب نقطة للحراسة في كوريا الشمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن المناطق الثلاث بما فيها كوسونغ تم اختيارها من بين المناطق في الغرب والوسط والشرق. وتشهد بذل الجهود لتخفيف التوتر حسب الاتفاق العسكري بين الكوريتين الموقَّع في التاسع عشر من شهر سبتمبر.

ومن الاعتبارات المهمة الأخرى مسألة البيئة. يذكر أن المنطقة منزوعة السلاح تمثل كنزا بيئيا لم تمسه أقدام الإنسان لأكثر من نصف قرن. ولهذا فإن اللمسات الصناعية سيتم وضعها على أقل قدر ممكن من خلال استخدام الطرق وحواجز الأسلاك الشائكة القائمة. ومن المقرر أن يتم رصد التأثيرات البيئية بدقة من خلال إنشاء نظام مسح آلي هناك.