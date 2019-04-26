دورة تدريبية بحضور وفد من أوزباكستان بعنوان بناء قدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

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في إطار الجهود المبذولة في نشر نظام الحكومة الإلكترونية على الطراز الكوري المتقدم بين دول العالم التي لم تتحقق فيها المعلوماتية بعد، تمت دعوة الوفد الأوزبكي من الموظفين الحكوميين إلى كوريا، للمشاركة في الدورة التدريبية بعنوان: "بناء قدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات". وقد تم إعداد هذه الدورة بعد أن طلبت الحكومة الأوزبكية من الحكومة الكورية مشاركة الخبرات في تحسين نظام الإدارة العالمة والخدمات المدنية المقدمة إلى المواطنين بشكل أكثر كفاءة وشفافية استفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جدير بالذكر أن هذه الدورة تم تنظيمها تحت إشراف الوكالة الكورية للتعاون الدولي التابعة لوزارة الخارجية، والجهة المنفذة هي وكالة مجتمع المعلومات الوطنية، وشارك في الدورة ثمانية عشر موظفا من وكالات الحكومة المركزية بما فيها وزارة العدل ووزارة المعلومات والاتصالات، ووزارة المالية.

ومن المتوقع مشاركة المعلومات عن نظام المعلومات الطبية في كوريا، ونموذج بناء نظام إدارة الهجرة، وأمثلة بناء خدمات الإدارة العامة تجاه المواطنين باستخدام تكنولوجيات جديدة كالبيانات الضخمة، والجيل الخامس فضلا عن دور الحكومة في عصر الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الداخلية والسلامة عن إطلاق مسابقة بعنوان "خدمات الحكومة الإلكترونية الذكية الجديدة التي يرغب فيها المواطنون" بشأن الأفكار الجديدة عن خدمات الحكومة الإلكترونية الذكية بالتعاون مع وكالة مجتمع المعلومات الوطنية.

وبمناسبة قدوم عصر الثورة الصناعية الرابعة، ستتيح وزارة الداخلية والسلامة للمواطنين فرصة اقتراح أفكار جديدة لتحسين خبرتهم عند استخدام الخدمات العامة. ومن المتوقع أن تنعكس وجهات نظر المواطنين وهم المستفيدون من الخدمات العامة في مرحلة تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية الجديدة. ونحتفل في يوم الرابع والعشرين من يونيو القادم بيوم الحكومة الإلكترونية، وفي الفعالية التذكارية له سيتم تسليم جوائز مالية إلى أصحاب الأفكار المتميزة.