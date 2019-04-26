العديد من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة ذكرى مرور عام على انعقاد مباحثات القمة بين الكوريتين





بمناسبة الذكرى الأولى على انعقاد مباحثات القمة بين الكوريتين، ستقام بعض الفعاليات في السابع والعشرين من أبريل في "بان مون جوم". وذلك تحت عنوان "الطريق البعيد، لكنه الطريق الذي يجب أن ننتهجه" بمشاركة بعض الفنانين من أربع دول وهي كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، واليابان، والصين، للاحتفال بالذكرى الأولى والتمنيات بإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.

كما سيتم تركيب خمسة أماكن خاصة لاستعادة بالمناظر الرئيسية لمباحثات القمة بين الكوريتين، مثل مواجهة قيادتي الكوريتين لخط التقسيم العسكري معا للمرة الأولى، والجسر الذي مشى عليه قيادتا الكوريتين وجلسا وتحدثا معا فيه. وسوف يعرض الفنانون العالميون الذين يمثلون كوريا والولايات المتحدة واليابان والصين أعمالا فنية وعروضًا موسيقية، وسيتم تشغيل فيديو يحتوي على مسيرة عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية خلال عام واحد منذ إصدار إعلان "بان مون جوم".





ومن المتوقع أن يحضر هذه الأحداث حوالي خمسمائة من الضيوف بمن فيهم البعثات الدبلوماسيون لدى كوريا الجنوبية، وبعض سكان مدينة سيول ومقاطعة "كيونغ كي"، والأطفال والمراهقون والطلاب الجامعيون، والشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والفنون الرياضة. إلى جانبهم، سيحضرها أيضا مسؤولون من الحكومة والبرلمان الكوري، ومسؤولون من لجنة الهدنة العسكرية التابعة لقوات الأمم المتحدة.

وسيتم بث الفعاليات بثًّا مباشرًا إلى جميع أنحاء البلاد خلال خمسين دقيقة بدءا من الساعة السابعة من يوم السبت القادم. ومن المتوقع أن تصبح مناسبة لها دلالات خاصة لتذكير المؤثرات التي شكلتها مباحثات القمة بين الكوريتين في "بان مون جوم".