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تم الإعلان عن قائمة أكبر أصحاب الأسهم من حيث إجمالي قيمتها من النجوم الكوريين في الآونة الأخيرة. حيث جاء في المركز الأول مؤسس شركة "jyp" بعد أن كان في المركز الثاني أو الثالث في المرة السابقة.





حيث بلغت الأسهم لديه 17.8 بالمائة من أسهم شركة "jyp" التي تبلغ قيمتها 192.2 مليار وون. بزيادة تقارب واحد بالمائة بقيمة 1.9 مليار وون، ليتصدر السيد "بارك" قائمة أكبر أصحاب الأسهم قيمة.

وعند النظر إلى باقي أكبر أصحاب الأسهم قيمة من بين النجوم الكوريين، يأتي السيد "لي سو مان" لشركة "إس إم" في المركز الثاني، ثم صاحب شركة "yg" السيد "يانغ هيون سوك" في المركز الثالث. ثم الممثل "بيه يونغ جون" الذي قام ببطولة المسلسل "أغاني الشتاء" وهو مؤسس الشركة الراعية للممثل "كيم سو هيون"، لكنه باع شركته إلى شركة "إس إم"، والآن يملك أسهم شركة "إس إم"، وجاء في المركز الرابع. ثم الممثلة "هام يون جي" والتي جاءت في المركز الخامس ليبلغ إجمالي قيمة أسهمها 31.3 مليار وون. ثم الممثلة "بارك سون يه" في المركز السادس، ثم رئيس شركة "fnc" الذي كان مطربا في الماضي في المركز السابع.