مؤسسة (50+) تعلن عن توظيف من يرغب في حضور مدرسة يوتيوب لمن يزيد عمره عن خمسين عاما.





أعلنت مؤسسة خمسين بلس (50+) التابعة لبلدية سيول أنها ستوظف من يرغب في حضور مدرسة يوتيوب لخمسين بلس، أي مدرسة يوتيوب لمن يزيد عمره عن خمسين عاما.

جدير بالذكر أن مدرسة يوتيوب لخمسين بلوس هي برنامج إعداد منتجي محتويات على يوتيوب لمن هم في الخمسينيات فأكثر بالتعاون مع شركة "U+" للاتصالات. حيث تعتبر أول مشروع مشترك أطلقته مؤسسة خمسين بلس (50+) وشركة "U+" للاتصالات معا بعد إبرام اتفاقية عمل بينهما بشأن تعزيز التعاون في أنشطة المساهمة الاجتماعية التي تدعم وتشجع الناس في الخمسينيات فأكثر على القيام بتحد جديد.

ومن المتوقع أن تتكون برامج مدرسة يوتيوب لخمسين بلس من محاضرات أساسية لازمة لإنتاج المحتويات وتشغيل القناة على يوتيوب، وبحث ودراسات بعض نجوم يوتوب، ومحاضرة خاصة لمشاركة الخبرات في تشغيل قناة يوتيوب. كما سيتم تقديم برنامج توجيه من الخبراء، وأصحاب قنوات يوتيوب مشهورين، وذلك أيضا من أجل نقل الخبرات الخاصة بتشغيل قنوات يوتيوب.

وسيشارك في هذا البرنامج مسؤول في فرع شركة غوغل في كوريا فضلا عن مخرجة ذات خبرات عملية طويلة، ومخرجة للفيلم الوثائقي من أجل تعليم كبار السن في الخمسينيات فأكثر من العمر حول تخطيط الفيديوهات وإنتاجها.

ومن المتوقع أن يتم اختيار عشرة فرق وكل الرسوم الدراسية مجانية. وبعد الحصول على التعليم خلال ثلاثة أشهر، سيتم نشر المحتويات التي سيتم إنتاجها على أيادي العشرة فرق المختارة على يوتيوب، ومواقع خدمة التواصل الاجتماعي. ومن المخطط تسليم جوائز مالية إلى أربعة فرق متميزة بعد تحكيم عدد المشتركين في قناة يوتيوب، وعدد الفيديوهات المرفوعة، وعدد المشاهدة، ومدة المشاهدة، وغيرها.