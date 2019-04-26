مسنة في السبعينيات من العمر تصبح نجمة على يوتيوب

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أصبحت المسنة "بارك ماك ريه" من أشهر النجوم على يوتيوب من بين كبار السن في كوريا، حيث تجاوز عدد المشتركين في قناتها ثمانمائة ألف شخص.

وقد كانت صاحبة مطعم صغير، وكانت لديها مواهب فطرية كثيرة، وتحولت إلى صانعة للمحتويات على يوتيوب. وتتواصل مع الجمهور بكل صراحة بلهجة مقاطعة جولا، مما يجذب اهتمام الجمهور.

وتقول لمتابعي قناتها الذين هم في جيل أحفادهم "أيها أحبائي" بلهجة مقاطعة جولا، وتعمل مكياج باستخدام مستحضرات المكياج التي تستخدم بين العشرينيات من العمر في الأغلب وتقول "هل يمكن أن أصبح جميلة مثل "تيه يون" في فرقة "عصر البنات"؟

وبفضل هذه الشعبية التي تتمتع بها المسنة "بارك ماك ريه" سبق لها أن زارت المقر الرئيسي لشركة غوغل في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة بعد أن حصلت على دعوة رسمية إلى اجتماع مطوري غوغل في العام الماضي. حيث كانت تتمنى حينها أن تلتقي بالمديرة التنفيذية لشركة غوغل، ولكنها لم تتمكن من ذلك، فقامت المديرة التنفيذية لشركة غوغل بزيارة لكوريا هذه المرة، وتم اللقاء بينهما في الآونة الأخيرة. كما تمت دعوتها إلى عرض السيدة "بارك ماك ريه" كضيف، وتحدثتا سويا بشكل صريح وممتع.