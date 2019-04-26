مؤسسة تضع طريقة استخدام عيدان الأكل ضمن أولوياتها

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ظهرت مؤسسة تولي اهتمامًا بطريقة استخدام عيدان الأكل، حيث يتم تطبيق ذلك في توظيف الموظفين الجدد. وقد تركزت عيون المواطنين على هذه الشركة، لأن ذلك لم يكن موجودا من قبل، وبموجب ذلك، يجوز للمتقدمين الذين يستطيعون استخدام العيدان بطريقة صحيحة فقط، النجاح في الحصول على وظائف في هذه المؤسسة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المؤسسة متخصصة في إنتاج المنتجات الغذائية. وعلى أي متقدم المرور بعدة مراحل من الامتحانات، من تقديم الورقة التي تضم السيرة الذاتية والنتائج الدراسية، ثم المقابلة مع كبار المسؤولين، ثم تجربة الطهي، ثم تجربة استخدام العيدان.

وقال مسؤول في الشركة إن العيدان في البلاد تعتبر نوعًا من الثقافة الخاصة بتناول الطعام. حيث يلاحظ المسؤولون طريقة استخدام العيدان للمتقدمين، ثم يقيمون مدى إدراك المتقدمين حول قيمة وأهمية ثقافة العيدان، بالإضافة إلى مدى استخدام المتقدمين للعيدان بطريقة صحيحة.

وفور وضع هذا الخبر على الإنترنت، عبر البعض عن عدم ارتياحهم بهذا الشأن، قائلين إن هذه الفكرة تعتبر قديمة لا تتماشي مع متغيرات العالم، كما تساءلوا حول العلاقة بين استخدام العيدان والقدرة على أداء العمل. بينما قدم البعض الآخر آراءهم أن امتحان طريقة استخدام العيدان مناسبة لهوية المؤسسة المتخصصة في إنتاج المواد الغذائية.