إلغاء قانون الالتزام بتعليمات المظهر الخارجي في المدارس

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أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرا، إلغاء مادة تنص على النظام الخاص بالمظهر الخارجي من القانون المعني بتربية الطلاب في المدارس الابتدائية والاعدادية.

وفور صدور هذا الإعلان جرى جدل شديد فيما بين المؤيدين والمعارضين، لأن هذا الإعلان يعني السماح للطلاب بصبغ الشعر وتجعيده، بالإضافة إلى وضع المكياج.

ونتيجة لذلك، بدأت البنات يطلبن من إدارة المدرسة، السماح بالمستحضرات وصبغ الشعر والتجعيد. وفي مدرسة اعدادية تقع في العاصمة سيول، جرى جدل بين الطلاب والآباء والأمهات حول تعديل النظام المدرسي.

وترى وزارة التربية أنه هناك حاجة إلى احترام خصوصيات الطلاب، وضرورة سن الأنظمة المتعلقة بمظهر الطلاب على أساس التشاور بين الطلاب والمعلمين معا، بدلا من الجانب الواحد فقط. لكن الآباء والأمهات وبعض المعلمين يرون أهمية وجود الأنظمة والقيود الصارمة المفروضة على لبس ومظهر الطلاب، من أجل إيجاد مناخ ملائم للدراسة.

وانقسمت الآراء بين الخبراء بهذا الشأن. حيث يرى البعض أن الطلاب يتعرضون للضغط الشديد بسبب الدراسة، حيث يجب منح الحرية إلى حد ما حول ماذا يلبسون وكيف يغيرون شعرهم، أو يضعون المكياج على وجوههم، كطريقة لتخفيف الضغط.