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رسمت طالبة جامعية ذات بصر ضعيف للدرجة الثانية لوحة فنية بعنوان "سماء ليلية". وهي طالبة جامعية في السنة الرابعة، وُلدت بهذا البصر الضعيف، حيث تستطيع رؤية شيء أمام وجهها فقط. وسوف تتخرج من الجامعة قريبا، وتحلم بتدريس الرسم في المدرسة الثانوية الخاصة من أجل المكفوفين.

وقالت الفتاة إنها لا تستطيع رسم لوحات بشكل دقيق مثل الفنانين العاديين، لكنها لديها قصص أكثر تريد التعبير عنها باللوحات.

تجدر الإشارة إلى أن هوايتها التقاط صور، حيث أخذت هذه الصور المقدرة بحوالي 30 ألف صورة، بالعين اليمنى العادي، لكن كل الصور دقيقة في التركيز.

وقالت إن ما يحتاج إليه ذوي الاحتياجات الخاصة مثلها، ليس المساعدة فرصة التحدي وإبداء الكفاءة.