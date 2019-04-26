تغيير الشخصيات الدبلوماسية الكورية الشمالية

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يزور الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" روسيا حاليا حيث سيعقد مباحثات قمة اليوم مع الرئيس الروسي "بلاديمير بوتين". وفي هذا الإطار يلفت انتباهنا تغيير بعض الشخصيات البدلوماسية الكورية الشمالية خاصة الذين لهم صلة بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

أولا، لم يظهر نائب رئيس اللجنة العليا لحزب العمل "كيم يونغ تشول". ويقال إنه تم إقالته من منصب وزير التوحيد. وقبل ذلك اختفت صورة المبعوث الخاص للولايات المتحدة "كيم هيوك تشول" الذي كان قد أجرى مفاوضات العمل بشأن مباحثات القمة الكورية الشمالية والأمريكية في هانوي.

بالإضافة إلى ذلك لم نر أخت الزعيم "كيم يو جونغ" التي ظلت تصحبه دائما.

الجدير بالذكر أن "كيم يونغ تشول" باعتباره نظيرا لوزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" ظل يشرف على المفاوضات الكورية الشمالية والأمريكية بحيث التقى بالرئيس الأمريكي "دونالد تراب" مرتين. وفي نهاية شهر مايو من العام الماضي الذي تعرضت فيه مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية الأولى لأزمة الإخفاق، نقل رسالة الزعيم كيم إلى الرئيس ترامب في البيت الأبيض. وفي شهر يناير من هذا العام أيضا التقى بالرئيس ترامب من أجل تنسيق مسألة مباحثات هانوي.

ويُعتقد أن إقالته من منصب وزير التوحيد جاءت في إطار المساءلة عن عدم التوصل إلى أي صفقة في مباحثات هانوي.

وبعد إخفاق المباحثات ظلت كوريا الشمالية تلتزم بالصمت لفترة طويلة. ولهذا فقد توقع بعض المراقبين أن تجري كوريا الشمالية إعادة مراجعة استراتيجية المفاوضات مع الولايات المتحدة وإعادة ترتيب النظام.

كما اختفت صورة "كيم هيوك تشول" الذي كان نظيرا للمبعوث الخاص "ستيفن بيغون" بعد مباحثات هانوي مباشرة. وعوضا عن ذلك تمت ترقية "تشيه سون هي" إلى منصب نائبة وزير الخارجية. مما يعني أن كوريا الشمالية قامت بتغيير الشخصيات الدبلوماسية الخاصة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة تغييرا شاملًا في إطار التغلب على صدمة عدم التوصل إلى صفقة.

ويرافق الزعيم "كيم" في زيارته إلى روسيا وزير الخارجية "لي يونغ هو" ونائبة الوزير "تشيه سون هي". ولهذا فيرى بعض المراقبون أن الوزير لي سيكون نظيرا جديدا للوزير الأمريكي "بومبيو". كما يرى بعضهم أن نائبة الوزير "تشيه" ستلعب دور النظير للمبعوث الخاص "بيغون".

وحتى الآن كل شيء غير واضح وليس هناك معلومات عما إذا قامت كوريا الشمالية بإتمام عملية تنسيق المسؤولين عن المفاوضات مع الولايات المتحدة.

فيما يتعلق بذلك، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها ستواصل إجراء المفاوضات البناءة مع كوريا الشمالية.