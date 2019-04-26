السفير الإماراتي لدى سيول يشارك في حفل افتتاح أسبوع تغير المناخ

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شارك سعادة "عبد الله سيف النعيمي" سفير الإمارات العربية المتحدة لدى كوريا الجنوبية في حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة لفعاليات "أسبوع تغير المناخ" الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في سيول.

كما حضر الحفل المسؤولون الحكوميون ومسؤولو المنظمات المدنية ذات الصلة ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى سيول ، بالإضافة إلى عدد من المواطنين، بمن فيهم وزير البيئة "تشو ميونغ ريه"، وعمدة العاصمة سيول "بارك وون سون".

وقام سعادة السفير "النعيمي" بغرس شجرة "الإمارات" في حديقة نهر الهان مع المشاركين في الحفل تضامنا مع احتفال كوريا بمناسية "أسبوع تغير المناخ".

وتهدف هذه الفعالية إلى الحث على حماية الغطاء النباتي بزراعة الأشجار والعناية بها، والتكاتف في حماية البيئة عن طريق التشجيع على زيادة التشجير والمساحة الخضراء التي تسهم في خلق بيئة نقية ونظيفة.





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