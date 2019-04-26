السفارة العمانية لدى سيول تقدم مقتنيات تراثية لمكتبة ومتحف جزيرة نامي الكورية

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قدمت سفارة سلطنة عمان لدى كوريا الجنوبية مجموعة من المقتنيات التراثية والكتب العمانية لمكتبة ومتحف جزيرة "نامي" الكورية في إطار الجهود التي تبذلها السفارة لتعريف الشعب الكوري بسلطنة عمان وتعزيز التعاون مع كوريا.

جاء ذلك خلال لقاء جرى يوم السبت الماضي بين سعادة السفير "محمد بن سالم الحارثي" السفير العماني لدى سيول ونائب الرئيس التنفيذي ومديرة عام الشؤون الثقافية بجزيرة "نامي".

وتم خلال هذا اللقاء بحث التعاون والتبادل الثقافي وتخصيص ركن عُمان في مكتبة ومتحف الجزيرة وإقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية فيها.

وقدم سعادة السفير "الحارثي" للمكتبة والمتحف، الخنجر العماني ومقتنيات ومجسمات لسفن وبوابات عمانية ومباخر ولبان عماني وبعض النحاسيات والفخاريات والمنسوجات والسعفيات وبعض الكتب.

وقد أعرب مسؤولو جزيرة "نامي" عن شكرهم لمبادرة السفارة في التبادل الثقافي والفني، مؤكدا أن ركن عمان سيحظى بالأهمية في مكتبة ومتحف الجزيرة .

وتوقعوا أن تستقطب المقتنيات العديد من الزوار من كوريا وخارجها، وأن يكون ركن عمان نقطة انطلاقة لتأسيس متحف متعدد الثقافات في الجزيرة.

وقال سعادة السفير "محمد الحارثي" إن السفارة العمانية قد تبنت مشروع تأسيس ركن عمان في عدد من المتاحف والجامعات والمكتبات والمراكز الثقافية ليكون مرجعا للباحثين والدارسين .

وأوضح أن دور سفارة عمان يأتي في إطار الدبلوماسية العامة وبرنامج "مرحبا بكم في عُمان" الذي يتضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية للتعريف بالسلطنة وإبراز دور السلطنة التاريخي والثقافي والحضاري وملامح النهضة الحديثة بجانب الترويج السياحي والاستثماري الذي يهدف لتعزيز آفاق التعاون بين سلطنة عُمان وكوريا.

والجدير بالذكر أن جزيرة "نامي" التي تبعد حوالي ساعتين عن العاصمة سيول تعد من معالم الجذب السياحي في كوريا والتي يزورها حوالي 20 ألف زائر يوميًا.