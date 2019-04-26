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قامت السفارة الكورية لدى المملكة العربية السعودية بتنظيم أمسية فنية بعنوان "ليلة الثقافة الكورية : أهلا كوريا" يوم السبت الماضي في الرياض، تم خلالها تقديم عروض فنية تراثية وحديثة من الثقافة الكورية إلى جانب عدد من الرقصات المعبرة عن أصالة التراث الكوري .

وأكد السفير الكوري لدي الرياض "تشو بيونغ ووك" أن هذه العروض هي وسيلة من وسائل متعددة يجري العمل عليها لتحقيق مزيد من تعميق العلاقات بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والتي لها جذور تاريخية عميقة.

وأضاف أن الثقافة والفن تعتبر منعطفا لتعميق وتوسيع العلاقات في مختلف المجالات، من بينها الطاقة والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتجارة والتبادل الإنساني والثقافي التي تنمو بشكل مستمر، ومنذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1962.

وتم خلال العروض تقديم مشاهد وفقرات متعددة تبرز الانسجام الجميل بين الآلات الموسيقية الكورية والفن الرملي والرقص الديناميكي الذي يمثل تقاليد كوريا التاريخية والحديثة.

الجدير بالذكر أن السفارة الكورية لدى الرياض قد قدمت مؤخرا عرضا كوريا تقليديا في الرياض للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية ، كما قدمت معرضا خاصا بعنوان "رحلة ساحرة إلى الحضارة الكورية" في المتحف الوطني السعودي في الرياض حيث كان هو الأول من نوعه أيضا.