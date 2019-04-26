إقامة معرض التجميل الكوري في القاهرة

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افتتح السفير الكوري لدى مصر "يون يوه تشول" يوم الأحد الماضي معرض منتجات التجميل الكورية في أحد فنادق القاهرة، وذلك بمشاركة 10 شركات كورية متخصصة في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.

وحرص جمهور غفير من محبي الثقافة الكورية وخبراء التجميل في مصر على تجربة مستحضرات التجميل الكورية التي تتميز بجودتها مقارنة بأسعارها، فضلًا عن مكوناتها الطبيعية.

وقدمت ملكة جمال كوريا "تشو سيه هوي" تجارب حية حول ثقافة التجميل في كوريا ومزايا المنتجات الكورية وتقنيات استخدامها ونصائح حول العناية بالبشرة والشعر.

ونوه السفير الكوري إلى أن معرض "كيه - بيوتي" الذي ينظم للمرة الأولى في مصر يأتي في إطار الفاعليات التي تستهدف تعريف المصريين بالثقافة الكورية.

وأشار إلى أن الدراما الكورية أسهمت بصورة كبيرة في التعريف بمستحضرات التجميل الكورية في مصر رغم أنها لم تعرف طريقها بعد للانتشار في ظل الشعبية الكبيرة لمستحضرات التجميل الأوربية.

كما أشار السفير إلى أن "الكيه - بيوتي" ليس فقط أحد مكونات الثقافة الكورية ولكنه جزء أساسي من الحياة اليومية للكوريين.

ومن جانبها أعربت "منى أحمد" وكيل أول وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن سعادتها بتنظيم المعرض، بالتزامن مع الذكرى الرابعة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر.

وأكدت أن الثقافة الكورية تحظى بانتشار كبير في مختلف دول العالم، وعلى وجه الخصوص يقبل الكثير من السياح الزائرين لكوريا على شراء مستخصرات التجميل الكورية.

وقالت إن صناعة مستخضرات التجميل في كوريا من الصناعات الواعدة وإنها تسعى إلى نقل تجربتها المحلية الناجحة إلى نمو عالمي، فيما دعت الشركات الكورية إلى نقل تجربتها إلى مصر وإقامة استثمارات بها.

ومن جانبها، أعربت ملكة جمال كوريا "تشو سيه هوي" عن إعجابها بمصر وانبهارها بنهر النيل بصفة خاصة، مشيرة إلى أنها ستسعى في المستقبل للقيام بجولة سياحية في مصر لزيارة المعالم التاريخية والثقافية.