تجاوز عدد مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية قصيدة للأشياء الصغيرة 200 مليون

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قالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية إن عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة "بي تي إس" بعنوان "قصيدة للأشياء الصغيرة" تجاوز 200 مليون مرة في يوتيوب في الساعة الواحدة و42 دقيقة من يوم الرابع والعشرين من أبريل الجاري، وذلك بعد 11 يوما و19 ساعة و42 دقيقة من الكشف عنها ضمن ألبوم الفرقة الجديد "خريطة الروح: بيرسونا"، الذي تم إصداره يوم الثاني عشر من أبريل.

وكان هذا الفيديو الموسيقي قد تم إدراجه في موسوعة جينيس البريطانية للأرقام القياسية في الفئات الثلاث، هي: أكثر الفيديوهات مشاهدة خلال 24 ساعة، وأكثر الفيديوهات الموسيقية مشاهدةً خلال 24 ساعة، وأكثر الفيديوهات الموسيقية لفرق الكيبوب مشاهدة خلال 24 ساعة.