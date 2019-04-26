بلاك بينك أول فرقة نسائية كورية تدرج ضمن قائمتي بيلبورد للأسبوع الثاني على التوالي

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تم إدراج ألبوم فرقة "بلاك بينك" النسائية بعنوان "قتل هذا الحب" ضمن قائمتي "بيلبورد 200" و"بيلبورد هوت 100" الأمريكيتين للأسبوع الثاني على التوالي.

وتعد فرقة "بلاك بينك" أول فرقة نسائية كورية يتم إدراجها ضمن قائمة "بيلبورد" الموسيقية لأسبوعين على التوالي، حيث احتلت ألبوم الفرقة المركز الثالث والتسعين في قائمة "بيلبورد 200" ، والمركز الثالث والسبعين في قائمة "هوت 100".

وكانت الفرقة قد احتلت المركز الرابع والعشرين في قائمة "بيلبورد 200"، والمركز الحادي والأربعين في قائمة "هوت 100" في الأسبوع الماضي.

وتقوم فرقة "بلاك بينك" حاليا بجولة غنائية تشمل ست مدن في أمريكا الشمالية منذ يوم السابع عشر من أبريل الجاري وسوف تمتد ليوم التاسع من مايو المقبل.