إن سي تي 127 تصدر ألبومها الجديد في مايو

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ذكرت شركة "إس إم" الترفيهية أن فرقة "إن سي تي" الشبابية سوف تصدر ألبومها الجديد المصغر الرابع بعنوان"إن سي تي #127 نحن سوبرمان" يوم الرابع والعشرين من شهر مايو القادم.

وانطلقت الفرقة يوم الرابع والعشرين من أبريل الجاري بجولة غنائية في 11 مدينة في الولايات المتحدة وكندا، بما فيها نيو جيرسي، أتلانتا ومايامي ودالاس وشيكاغو ولوس أنجلس وبنكوبر وتورونتو.

وبهذه المناسبة شاركت الفرقة في مختلف البرامج الإخبارية والترفيهية للتلفزيونات والإذاعات الأمريكية، منها تلفزيون "إيه بي سي" وإذاعة "سيريوس" و"آي هيرت راديو".