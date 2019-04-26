السفير/ بدر العوضي: اعشق سيول والعلاقة بين كوريا والكويت قصة جميلة





ضيفنا اليوم ضيفٌ عزيزٌ شرفنا بحضوره مرة سابقة في عام 2017، ويشرفنا اليوم أيضًا بلقاء ثانٍ في هذه الأيام الربيعية الجميلة. ضيفنا اليوم هو سعادة السفير بدر العوضي، سفير دولة الكويت في كوريا الجنوبية.

نتحدث في حلقة اليوم من برنامج "ضيف على كي بي إس" عن العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية ودولة الكويت، حيث وصف سعادة السفير الكويتي العلاقة بين البلدين بالعلاقة الجميلة بقول انها "قصة جميلة"، مشيدًا بالإرث الذي تركه له السفراء الكويتيون من قبله وكيف استطاع البناء على الجهود السابقة لتحسين العلاقات وتعزيز التبادلات الفنية والثقافية والسياسية، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين والشعبين.

كما تحدث السفير العوضي عن رؤية دولة الكويت 2035، وعلاقتها بخطط التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي التي وصفها بأنها يكمِّل بعضها بعضًا.

كما سألنا سعادة السفير عن الوضع والدور الاجتماعي والسياسي للمرأة الكويتية، وأثره في تحسين وضع المرأة في المنطقة ككل الى جانب وجود البرلمان في الواقع السياسي.

تابعوا معنا المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم: "لقاء الجمعة".



