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حان الآن موعد استعراض شركة كورية مؤثرة ومجددة في الأسواق العالمية. نواصل استعراض بعض الشركات المشاركة في معرض سيول للتصميم الحي، والذي يعتبر أكبر مناسبة كورية في مجال التصميم الداخلي، وشركتنا لهذا الأسبوع هي شركة "جاكسون كاميليون".





الرئيس التنفيذي للشركة "شنغ بونغ يون":

تأسست الشركة عام 2014 كشركة لصناعة الأثاث العصري الحديث من خلال تصميم وتصنيع قطع أثاث راقية وجذابة ومتسقة مع العصر الحديث والأسلوب الحياتي المتجدد مع تركيز على الحفاظ على ما للأثاث من قيمة وأصالة وشعبية وعراقة. "كاميليون" الذي هو النصف والمكون الثاني لاسم الشركة هي كلمة إنجليزية تعني حرباء والحرباء هي كائن زاحف قادر على تغيير لونه للتجانس مع أي محيط أو خلفية مما يوفر له حماية من أي عدو أو خطر محتمل. والمعنى المقصود هو أن تكون منتجات شركتنا من الأثاث مثل الحرباء من حيث القدرة على التلون والتشكل مع أي خلفية أو محيط. الحرباء أيضا هي زاحف ذو ثلاثة قرون على رأسه. والاسم يعبّر كذلك عن التزامنا وتصميمنا على صناعة أثاث رائع ومناسب الشكل أينما وضع مع قدرته على المحافظة على ما به من تمّيز وتفرّد وقدرة على التكيف مع كل ما حوله.





تعرفنا من حديث مدير الشركة على سبب تسميتها بمثل ذلك الاسم العجيب. وهذه الشركة حريصة على تصميم منتجات فريدة لكنها ذات قدرة خاصة على الانسجام مع كل ما يحيط بها. لقد تأسست الشركة قبل خمسة أعوام بواسطة ثلاثة شبان من مصممي الأثاث.





الرئيس التنفيذي للشركة "شنغ بونغ يون":

تتكون الشركة من ثلاثة من المصممين الشبان وشخصيا كنا أصدقاء منذ أيام الدراسة في الجامعة. تخصص ثلاثتنا في علوم تصميم الأثاث. بعد تخرجنا عملنا في شركات مختلفة لنحو عامين، لكننا كنا متفقين على تكوين شركتنا الخاصة في المستقبل وشرعنا في جمع كل المعلومات والبيانات ورسم الخطط التي تساعدنا في ذلك. كان قرار الشركة مغامرة وعملا شجاعا وجريئا منا ولم نكن نعرف الكثير من الأسرار اللازمة لبدء تأسيس شركة في هذا المجال. كانت السوق الكورية وقتها مقتصرة على بضعة ماركات وعلامات تجارية معروفة ومشهورة لكننا كنا نحس إن هناك رغبة حقيقية عند الكثيرين للتغيير والخروج عن التقليدي والمألوف. شعرنا بأن بمقدورنا تأسيس شركة تناسب أذواق مثل هؤلاء الناس.





تطورت سوق تصميم الأثاث في كوريا بوتيرة متسارعة في الأعوام الأخيرة. وقد تمكن الشباب الثلاثة من قراءة السوق قراءة صحيحة، من خلال التركيز على عامل التفرد في التصميم. وعند طرح منتجاتها الجديدة في السوق ركزت الشركة على عرض منتجاتها في شكل مجموعات لغرس مفهوم التفرد في أذهان المستهلكين.





الرئيس التنفيذي "شنغ":

تتكون كل وحدة أثاث من مقاعد ومساند يد ومساند ظهر وأرائك قابلة للانفصال بشكل مستقل والجمع مرة أخرى كوحدة واحدة. يمكن للأريكة أن تكون أريكة واحدة متصلة تماما ويمككن أيضا فصلها لتصبح ثلاثة كراسي منفصلة حسب الرغبة وحسب نوعية المناسبة ونوعية الضيوف. لكل مجموعة أو وحدة من أثاثنا مفهومها الوظيفي الخاص. يمكن لبعض الوحدات أو المجموعات أن تتسم بتصميم خاص متشابه، ويمكن لمجموعات غيرها أن تتفرد بخواص مختلفة مثل تخصيص مقاعد للقطط أو الكلاب المدللة.





تعرض الشركة منتجات جديدة في وحدات ومجموعات مختلفة بحيث يكون لكل مجموعة تصميم مختلف أو اتجاه جديد. كما يمكن للعملاء دمج أي عدد يرونه مناسبا من الوحدات المستقلة، من خلال تركيب أريكة مفردة أو متعددة المقاعد، وذلك حسب المساحة، وبحيث تعطي قطع الأثاث المختلفة والمتنوعة إحساسًا بوحدة التصميم. وقد كانت الشركة حريصة على حضور أكبر عدد من المعارض والمناسبات العالمية المختلفة لاستنباط أفكار أو مواد جديدة. وقد ساعدت التصميمات الجديدة التي اشتهرت بها الشركة في جذب العديد من الفنانين العاملين في مجال إنتاج الأعمال السينمائية والتلفزيونية.





© JACKSONCHAMELEON

الرئيس التنفيذي "شنغ":

بعد أشهر قليلة من تأسيس الشركة تلقينا عرضا لتصميم صالات جلوس خاصة بمسلسل تلفزيوني بعنوان "علاقة غرامية سرية" يعرض في قناة محلية. بعدها توالت العديد من الطلبات المماثلة لتأثيث صالات أو القيام بالديكور الداخلي الخاص بمسلسلات تلفزيونية وأعمال درامية متنوعة بشكل أدهشنا. تتراوح تصميماتنا بين التصميم الباذخ والفاخر لقصور أو منازل أثرياء، وبين منازل بسيطة وعادية حسب نوعية العمل الدرامي.

إنَّ منتجات الشركة ذات النوعية الرفيعة والجودة العالية والأسعار المعقولة، أصبحت تجد رواجا وشعبية هائلة في مختلف الأسواق المحلية، وبدأت في الانتشار إلى خارج البلاد، ويتوقع لها أن تكون على درجة عالية من التنافسية في أسواق الأثاث العالمية.





الرئيس التنفيذي "شنغ":

لدينا أحلام طموحة بأن نصبح من بين الأسماء العالمية الشهيرة في مجال الأثاث والتصميم داخل وخارج كوريا ونقف ندا للعديد من الأسماء العالمية المعروفة من خلال تصاميم جذابة ومدهشة وتمثل آخر صيحة في عالم الموضة.





بما عرف عنها من مهارة فريدة في التصميم، تتطلع شركة جاكسون كاميليون إلى أن تجد لها موقعا فريدا ومتميزا في جميع أسواق الأثاث والتصميم في العالم، وتصبح اسما يشار له بالبنان، من خلال المنتجات الراقية والفريدة والمريحة والجذابة.