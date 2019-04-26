نظام الرعاية الصحية لكوريا الشمالية

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تشهد الفجوة في العمر المتوقع بين الكوريتين توسعًا. ووفقًا لتقرير حالة سكان العالم، وهو تقرير سنوي يصدر عن صندوق السكان التابع للأمم المتحدة، يقدر متوسط العمر المتوقع في كوريا الجنوبية بـ 83 عامًا في عام 2019، بينما يقدر متوسط العمر المتوقع للكوريين الشماليين بـ 72 عامًا. وفي عام 1969، كانت الفجوة بين الكوريتين تساوي سنة واحدة فقط، لكنها اتسعت إلى 11 عامًا في خمسة عقود. وتعزى هذه الفجوة إلى حد كبير إلى ضعف نظام الرعاية الصحية في كوريا الشمالية، على الرغم من أن الدولة الاشتراكية سعت إلى بناء ما يسمى بالـ "ميديتوبيا" وهي كلمة تمزج بين "الطب" و"اليوتوبيا".

ننظر اليوم في الوضع الفعلي لنظام الرعاية الطبية والصحية في كوريا الشمالية





الأستاذة "لي مي –جيونغ"، من معهد تعليم التوحيد:

من حيث المبدأ، تعتني حكومة كوريا الشمالية بصحة المواطنين طوال حياتهم. أساسيات الرعاية الطبية في البلاد هي الرعاية الصحية المجانية ونظام فريد من نوعه يكون فيه طبيب واحد مسئولا عن عدد معين من الأسر. هذا يعني أن المواطنين الكوريين الشماليين يتمتعون بمزايا الرعاية الصحية الشاملة مثل العلاج الطبي والوقاية من الأمراض، من المهد إلى اللحد، مجانا تماما. تبنت كوريا الشمالية نظام الرعاية الطبية في السنوات الأولى للنظام. بعد وقت قصير من تأسيس النظام، نفذت العديد من الإجراءات الإصلاحية في خطوة للقضاء على آثار الحكم الاستعماري الياباني وبناء دولة اشتراكية مثالية. تضمنت إجراءات الإصلاح الديمقراطي المزعومة سياسة جديدة للرعاية الصحية. في البداية، تم توفير علاج طبي مجاني، إلى جانب التأمين على الحياة، للعمال والموظفين. مرت بضع مراحل أخرى، وسعت السياسة لتشمل جميع المواطنين.





كما هو محدد في المادة 56 من دستور كوريا الشمالية، تم تقديم "الخدمة الطبية المجانية الشاملة" لجميع المواطنين في الستينيات. كان نظام الرعاية الصحية المجاني، الذي تدفع فيه الدولة تكاليف علاج المرضى والأدوية والعمليات الجراحية، أفضل أداة دعاية للنظام لإظهار تفوقه. توضح الأستاذة "لي" الآن نظامًا خاصًا آخر تفخر به كوريا الشمالية.





البروفيسور "لي مي –جيونغ":

في كوريا الشمالية، يتولى الأطباء في الأقسام الإدارية المختلفة مسؤولية رعاية صحة السكان المحليين. وظائفهم الرئيسية هي الرقابة الصحية والتطهير والتطعيم في مناطقهم. هذا يعني تقريبا أنه "نظام طبيب الأسرة"، ويمكن اعتباره نظاما جيدا للغاية، إلى جانب الرعاية الطبية المجانية. لكن داخلياً، يعد النظام أيضا وسيلة للتحكم في الأشخاص، حيث يدير الأطباء المعلومات الشخصية، بما في ذلك الظروف الصحية، للمقيمين في مناطق معينة ويكتشفون تحركاتهم أيضا. يمكن استغلال النظام لأغراض سياسية.





بموجب هذا النظام، يتولى أطباء التوليد وأمراض النساء مسؤولية النساء الحوامل والولادة، بينما يعتني أطباء الأطفال بأولئك الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا. يزور الطبيب الأسر التي تقع تحت مسؤوليته مرة واحدة إلى أربع مرات سنويا لتقديم العلاج، إذا لزم الأمر، ويشجع أفراد الأسرة على تولي شؤون النظافة الشخصية. ويكون الطبيب الواحد مسؤولًا عن 500 شخص في المناطق الريفية و4000 شخص في المدن الكبرى.

في وقت تبني هذا النظام، كان يعتبر نظاما متطورا، حيث سمح لكل مقيم بالاستفادة من الرعاية الصحية المنتظمة. وفي الوقت نفسه، كان وسيلة فعالة لتحديد حركات الناس. فيبدو أن كوريا الشمالية ركزت على الرعاية الصحية العامة منذ المرحلة الأولى كوسيلة لتعزيز النظام والسيطرة على الناس. تتحدث الأستاذة "لي" الآن عن عدد المؤسسات الطبية والأطباء في كوريا الشمالية.





البروفيسور "لي" :

وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2014، كان هناك 8988 مؤسسة صحية وطبية في كوريا الشمالية. يتم تعيين طبيب أو طبيبين في كل قرية صغيرة تسمى "ري أو دونغ"، حيث لا تتوفر أقسام معينة مثل طب الأطفال. يتم تعيين أربعة إلى 5 أطباء في كل عيادة عامة، والتي لديها قسم الطب الباطني والجراحة وطب الأطفال. يعمل عشرة أطباء أو أقل في كل مستشفى شعبي، بينما يوجد حوالي 50 طبيبًا في مؤسسة طبية واحدة مسئولة عن الرعاية الثانوية. يعمل أكثر من 400 طبيب في مستشفى رعاية من الدرجة الرابعة يضم ألف سرير. عدد الأطباء ليس صغيرا على الإطلاق. يوجد في كوريا الشمالية 3.3 طبيب لكل 1000 شخص، أي أعلى من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 3.1، بينما يوجد في كوريا الجنوبية طبيبان لكل 1000 شخص.





تدير كوريا الشمالية مستشفى جامعيا واحدًا ومستشفى عامًا في كل مدينة ومقاطعة رئيسية، ومستشفى شعبيا واحدًا أو مستشفيين في كل مدينة صغيرة ومقاطعة، ومستشفى شعبيا واحدًا وعيادة واحدة في كل قرية ومنطقة عمالية، وعيادة عامة واحدة في القرى الأصغر من ذلك. والشركات الكبرى لديها مستشفى شعبي أيضًا، ويتم إنشاء عيادة طبية في المصانع والشركات الصغيرة والمزارع الجماعية.





ويصل مستوى العاملين في مجال الرعاية الصحية في الشمال إلى مستوى العاملين في كوريا الجنوبية. ولكي يصبح الشخص طبيبا، يتعين عليه التخرج من كلية الطب لمدة ست أو سبع سنوات. لا يوجد امتحان تأهيل طبي تديره الدولة في كوريا الشمالية، لذلك يتعين على الطلاب اجتياز اختبارات معينة أثناء دراستهم في الكلية ليكونوا أطباء مؤهلين.





ومع ذلك، فقد انتهى نظام العلاج الطبي المجاني في التسعينيات عندما تعرضت كوريا الشمالية لانكماش اقتصادي حاد.





البروفيسور "لي" :

أكبر ميزة لنظام الرعاية الصحية في كوريا الشمالية هي أن الدولة تكون مسئولة عن كل ما يتعلق بالصحة طوال حياة الفرد. لكن الصعوبات الاقتصادية تسببت في تلف موارد البلاد المالية، ولم تستطع كوريا الشمالية دفع النفقات الطبية. نتيجة لذلك، لم يعمل نظام الرعاية الصحية بشكل صحيح. العديد من العيادات والمستشفيات في البلاد تفتقر إلى الأدوية والمعدات الأساسية. حتى الأدوية التي توفرها المنظمات الدولية بما في ذلك اليونيسف موجودة في جانغ مادانغ أو في الأسواق، وليس في المستشفيات. هذا يعني أن عمال الرعاية الصحية والمرضى يحصلون على الإمدادات الطبية من الأسواق. إذا احتاج الطبيب إلى بعض الأدوية أو التخدير، على سبيل المثال، يطلب الطبيب من المريض إحضارها. يقوم المريض بشرائها من الأسواق ويعطيها للطبيب. ثم يمكن للمريض تلقي العلاج أو الجراحة. هكذا تعمل معظم المستشفيات. نظرًا لعدم قدرتها على توفير الإمدادات الطبية الأساسية، يتم تداول الأدوية في جانغ مادانغ.





غيرت الأزمة الاقتصادية كل شيء، لأن نظام الرعاية الصحية تلقى ضربة مباشرة من الصعوبات الاقتصادية، ولم تعد الدولة قادرة على توفير الإمدادات الطبية للعيادات والمستشفيات المحلية. وأصبح "نظام طبيب الأسرة" غير مجدٍ، حيث صارت زيارة الأطباء للمنازل إجراءً شكليًّا. وتم تهريب الأدوية إلى جانغ مادانغ، حيث يشتري المواطنون الأدوية بعد تلقيهم الوصفات الطبية من الأطباء.





تسببت الأزمة في انتشار الأمراض المعدية. ففي عام 2016، تم تشخيص 130 ألف كوري شمالي بالسل، وتوفي 11 ألفًا منهم بسبب هذا المرض. كما أن الملاريا، على وجه الخصوص، تعد خارج السيطرة، ويتم الإبلاغ عن أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بالملاريا في كوريا الشمالية، سنويًّا، منذ عام 2008.





ولمنع نظام الرعاية الصحية من الانهيار كليا، ظلت كوريا الشمالية تضطلع بإصلاح النظام في السنوات الأخيرة.





البروفيسور "لي" :

بعد وصول "كيم جونغ – أون" إلى السلطة في عام 2012، حددت كوريا الشمالية هدفًا لبناء قوة اشتراكية متحضرة للغاية. وهذا يعني أن الشمال يحاول تحسين مستوى معيشة الناس. عملت كوريا الشمالية بالفعل على توسيع المستشفيات العامة وبنت عيادات جديدة لتقديم خدمات طبية عالية الجودة. أقرت الدورة الأخيرة لمجلس الشعب الأعلى، وهو برلمان الأمة، ميزانية متزايدة للرعاية الصحية. في ظل حكم "كيم جونغ – أون" الحالي، يبدو أن الأمة تحاول تطوير وتحديث نظامها الطبي والرعاية الصحية.





في الوقت الذي تقوم كوريا الشمالية فيه بإصلاح نظامها الطبي منذ سنوات، فإنها تجد صعوبةً في جمع الأموال اللازمة للإصلاح، بسبب العقوبات الدولية القوية. وعلينا الانتظار لنرى ما إذا كان في مقدور كوريا الشمالية أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، عندما كان شعبها يتمكن من الحصول على رعاية صحية مجانية.