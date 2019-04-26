تخصيص ميزانية إضافية لمواجهة الغبار الناعم والركود الاقتصادي

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وافق مجلس الوزراء على مشروع الميزانية الإضافية، التي تبلغ قيمتها 6.7 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 5.76 مليار دولار، لتخصيصها في مواجهة أزمة الغبار الناعم والركود الاقتصادي.

وتتوقع الحكومة أن يتم رفع معدل النمو الاقتصادي لهذا العام بنسبة 0.1%، وخفض 7 آلاف طن من الغبار الناعم، وخلق 73 ألف وظيفة جديدة من خلال تخصيص الميزانية الإضافية.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تخصص فيها الحكومة ميزانية إضافية منذ تنصيب الرئيس الكوري "مون جيه إين"، حيث سيتم تخصيص 2.2 تريليون وون منها في حماية سلامة عامة الشعب، بما فيها مكافحة الغبار الناعم، و4.5 تريليون وون في مواجهة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.

وقد نشأت فكرة تخصيص ميزانية إضافية في أوائل شهر مارس الماضي الذي تعرضت فيه البلاد للغبار الناعم المكثف جدًّا، حيث طالب الرئيس "مون ديه إين" بتركيز جميع الطاقة على تخفيض الغبار الناعم من خلال تخصيص ميزانية إضافية لهذا الغرض.

إلى جانب هذا، أوصى فريقٌ من صندوق النقد الدولي، الحكومةَ الكوريةَ، بتخصيص ميزانية إضافية تتجاوز قيمتها 9 تريليونات وون، لتحقيق ما يتراوح بين 2.6% و2.7% من معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام.

ويرجع السبب في نشأة فكرة تخصيص الميزانية الإضافية لغرض النمو إلى الأوضاع الخارجية والداخية، حيث قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته بمعدل النمو الاقتصادي العالمي، نتيجة للنزاعات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، وعدم الاستقرار المالي في الدول الناشئة.

وتعانى كوريا الجنوبية من انخفاض حجم الصادرات والاستثمارات وزيادة البطالة منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.

وقد قررت الحكومة تخصيص 1.5 تريليون وون من بين إجمالي الميزانية الإضافية لمواجهة الغبار الناعم، و700 مليار وون للتعامل مع الكوارث وإعادة ترميم البنى التحتية القديمة.

ومن المتوقع أن يتم إنفاق 800 مليار وون على إجراءات تخفيض التلوث الخاص بسيارات الديزل القديمة ومنشآت البناء والإنشاء. بينما سيتم إضافة 400 مليار وون إلى تطوير السيارات الصديقة للبيئة.

كما سيتم تخصيص ميزانية من أجل توزيع الأقنعة الواقية على محدودي الدخل والعمال في الهواء الطلق، ووضع أجهزة تنفية الهواء في المنشآت والمدارس وغيرها.

أما المبلغ المتبقى من الميزانية، وهو 4.5 تريليون وون، فسوف يتم تخصيصه للتعامل مع مخاطر الركود الاقتصادي، حيث سيتم إنفاق 1.1 تريليون وون على زيادة الأسواق التصديرية وتفعيل شركات المغامرة، بينما سيتم إنفاق تريليون وون على دعم الاقتصاد المحلي وأصحاب المشروعات الصغيرة.

ويرى المراقبون الاقتصاديون أن حجم الميزانية الإضافية لم يكن كافيا للتعامل مع مخاطر الركود الاقتصادي، حيث خفض البنك المركزي الكوري توقعاته لبمعدل النمو الاقتصادي الكوري بمقدار 0.1% ليصل إلى 2.5%، كما تدرس معاهد