كيم جونغ أون يقول إن السلام في شبه الجزيرة الكورية يعتمد على موقف واشنطن

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أظهرت كوريا الشمالية وروسيا للعالم مدى التعاون الوثيق بينهما من خلال محادثات القمة بين زعيميهما.

ومن المتوقع أن تكون المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية معقدة بشكل أكثر مما كان عليه سابقا، خاصة بعد تعزيز التعاون بين كوريا الشمالية والصين وروسيا.

وفي الواقع، كانت القمة التي عقدت أمس الخميس في فلاديفوستوك بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" فرصة لتعزيز التعاون بين بيونغ يانغ وموسكو، حيث وصف الزعيم "كيم" العلاقات بين البلدين بأنها تحالفُ دماءٍ، فيما أكد "بوتين" على أهمية حل القضية النووية لكوريا الشمالية بالوسائل السلمية.

وقال "بوتين" إن كوريا الشمالية بحاجة إلى ضمانات حول أمنها وسيادتها مقابل نزع السلاح النووي، وأن استئناف المحادثات السداسية بشأن كوريا الشمالية، والمتوقفة حاليا، هي الطريقة الوحيدة الفعالة لمعالجة التسلح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

ومن جانبه، قال الزعيم "كيم" إن السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية ستعتمدان كليا على موقف الولايات المتحدة ، مضيفا أن بلاده ستستعد لكل موقف ممكن.

بهذا، قام الزعيم "كيم" برمي الكرة في ملعب الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي وتخفيف العقوبات مقابل ذلك.

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مجددا على أهمية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل نهائي وتام وقابل للتحقق ، مضيفة أنها ستتعاون تعاونا وثيقا مع الدول الحليفة والشريكة لتحقيق ذلك.

ويرى المراقبون السياسيون أن هذا التصريح يعد بمثابة الدعوة الموجهة لروسيا للالتزام بالعقوبات الدولية ، ولكوريا الشمالية لتنفيذ نزع أسلحتها النووية.

كما يرى المراقبون أن حالة الجمود التي تمر بها المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ ستمتد لفترة طويلة، بسبب التقارب بين كوريا الشمالية وروسيا ، حيث تدعم روسيا موقف كوريا الشمالية الذي يقضي بنزع السلاح النووي على مراحل.

وضمن الجهود الرامية إلى استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" مع سكرتير مجلس الأمن الروسي وبحث معه القضايا المتعلقة بذلك الشأن، وقال الرئيس "مون" خلال استقباله لممثلين من شبكة أخبار آسيا إنه سيلتقي بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن نهج من أعلى إلى أسفل ضروري لعملي السلام في شبه الجزيرة الكورية معربا عن تقييمه السلبي لأي خطة تستهدف إحياء المحادثات النووية السداسة كوسيلة لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.