بولتون يؤكد أن واشنطن لا تهتم بالمحادثات السداسية

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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" أن الولايات المتحدة ليس مهتمة بالعودة إلى المحادثات السداسية من إجل إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.

ويبدو أن موقف الولايات المتحدة السلبي تجاه المحادثات السداسية يرجع لسببين، الأول: فشل النهج السداسي في الماضي، والثاني: عدم رغبة واشنطن في زيادة تدخل الأطراف الأخرى في حل القضية النووية لكوريا الشمالية.

والجدير بالذكر أن المحادثات السداسية قد تم تنظيمها بعد انسحاب كوريا الشمالية من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية عام 2003، وكانت تهدف هذه المحادثات إلى إيجاد حل سلمي للمخاوف الأمنية التي يثيرها البرنامج النووي لكوريا الشمالية، حيث استمر انعقادها حتى شهر ديسمبر من عام 2008 بمشاركة كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان، بالإضافة إلى الكوريتين.

وقد تم إصدار البيان المشترك يوم التاسع عشر من سبتمبر عام 2005 ضمن المرحلة الثانية من المحادثة الرابعة، والذي يقضي بإخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية وإنشاء نظام للسلام، وتطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية وكل من الولايات المتحدة واليابان.

وفي المرحلة الثالثة من هذه المحادثة الخامسة التي عقدت يوم الثالث عشر من فبراير عام 2007 ، تم التوصل إلى اتفاق على الخطة لتنفيذ بيان التاسع عشر من سبتمبر.

كما تم التوصل إلى اتفاق آخر يوم الثالث من شهر أكتوبر عام 2007 على الخطة التفصيلية لتنفيذ ما تم التوصل إليه في المحادثة الخامسة، بما فيها إغلاق وتفكيك المنشآت النووية في كوريا الشمالية وتسجيل نتائج عمليات التفكيك في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقابل ذلك، تقدم الدول الخمس الأخرى المشاركة في المحادثات السداسية الدعم الاقتصادي وموارد الطاقة ومن بينها النفط الثقيل لكوريا الشمالية.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الولايات المتحدة آنذاك بإلغاء كوريا الشمالية من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع الحظر المفروض على بيونغ يانغ.

ولكن كوريا الشمالية لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مما ترتب عليه وقف تقديم الدعم لكوريا الشمالية، وهو ما أدى إلى تجمد المحادثات السداسية منذ شهر ديسمبر عام 2008.

وفي هذا الصدد، تشير تصريحات "بولتون" إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن كوريا الشمالية استغلت المحادثات السداسية لخداع المجتمع الدولي، لأنها استمرت في تطوير أسلحتها النووية فيما أجرت حوارا في إطار تلك المحادثات.

إلى جانب هذا، ترغب واشنطن في حل قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الجزيرة ضمن نهج "من أعلى إلى أسفل" ، بينها وبين بيونغ يانغ دون تدخل طرف آخر مثل الصين وروسيا.