البرلمان يضع مشروعات قوانين الإصلاح على المسار السريع

ⓒYONHAP News

قامت لجنتان برلمانيتان بوضع مشروعات قوانين الإصلاح الرئيسية على المسار السريع في جلساتهما العامتين ليلة أمس الاثنين، رغم المعارضة القوية من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.

ومن بين مشروعات قوانين الإصلاح التي تم وضعها على المسار السريع، قانون إصلاح نظام الانتخابات، وقانون إنشاء هيئة خاصة للتحقيق في فساد كبار المسؤولين، بالإضافة إلى قانون تعديل سلطات التحقيق بين النيابة العامة والشرطة.

ويثير مشروع قانون إصلاح نظام الانتخابات جدلا حادا بين الأحزاب السياسية، نظرا لتضارب مصالحها، حيث يقضي مشروع القانون هذا بتقليل عدد المقاعد البرلمانية العادية للمناطق الانتخابية من 253 إلى 225 مقعدا، وزيادة عدد مقاعد التمثيل النسبي من 47 إلى 75 مقعدا، وذلك دون زيادة إجمالي عدد المقاعد البرلمانية من عددها الحالي البالغ 300 مقعد.

وبموحب هذا القانون، سيتم أولا توزيع مقاعد البرلمان على الأحزاب حسب عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب من الناخبين، ثم يتم توزيع 50% من الفرق بين عدد المقاعد الموزعة وعدد المنتخبين على الأحزاب كمقاعد التمثيل النسبي، كما سيتم توزيع المقاعد المتبقية التمثيل النسبي على الأحزاب حسب عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب.

وعلى سبيل المثال، إذا حصل حزب ما 40% من الأصوات من الناخبين في الانتخابات العامة ، وبلغ عدد المنتخبين 110، فسيتم توزيع المقاعد البرلمانية كالتالي:

أولا ، يتم توزيع 40% من 300 مقعد إجمالي عدد المقاعد البرلمانية، أي 120 مقعدا، للحزب، ثم سيتم توزيع 50% من الفرق بين عدد المقاعد الموزعة 120 مقعدا، وعدد المنتخبين 110 أشخاص، أي خمسة مقاعد على الحزب، كما سيتم توزيع 40% من مقاعد التمثيل النسبي المتبقية على ذلك الحزب، لأنه حصل على 40% من الأصوات من الناخبين.

وسيتوجب على كل حزب تقديم تقرير خاص بالمعايير والإجراءات المتعلقة بترشيح الممثلين النسبيين إلى اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات، من أجل ضمان الشفافية في عملية ترشيحهم.

كما سيتم بموجب هذا القانون تخفيض سن التصويت إلى 18 عاما من 19 عاما حاليا.