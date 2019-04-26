الممثل لي مين هو ينهى خدمته البديلة

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أنهى الممثل "لي مين هو" خدمته العسكرية البديلة التي استغرقت أكثر من عامين.

وكان "لي" قد أدى خدمات اجتماعية في مركز الرعاية الاجتماعية العامة في حي كانغ نام بسيول، بدلا من خضوعه للخدمة العسكرية الإلزامية العادية.

وقد تجمع عدد من معجبيه لاستقباله للاحتفال بإنهاء خدمته الاجتماعية.

وقد انضم الممثل "لي" إلى الخدمة الاجتماعية البديلة في شهر مايو عام 2017.