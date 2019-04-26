آيزوان تقيم أول حفل غنائي منفرد





من المقرر أن تقيم فرقة "آيزوان" النسائية التي تتكون من 9 عضوات كوريات و3 عضوات يابانيات أول حفل غنائي منفرد بعنوان " عيون عليّ" في جامشيل بسيول يومي الثامن والتاسع من يونيو القادم.

وقد تم تشكيل فرقة "آيزوان" من خلال برنامج "بروديوس 48" لتلفزيون "إم نت" في العام الماضي، وعادت مؤخرا إلى الساحة الغنائية بألبومها المصغر الثاني "هارت إز" .

وكشفت الفرقة عن ألبومها الياباني بعنوان "أريد أن أقول إنني أحبك" حيث تم بيع 190 ألف وحدة من هذا الألبوم خلال يوم واحد من الكشف عنه.