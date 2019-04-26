العديد من الفعاليات بمناسبة يوم كوكب الأرض في العاصمة سيول

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تم تتظيم بعض الفعاليات في ساحة سيول بمناسبة يوم كوكب الأرض، حيث أعلن المشاركون أنهم مواطنو كوكب الأرض قائلين: "سنعمل على حماية الكوكب الوحيد الذي يمكن أن نعيش فيه مع أحفادنا في المستقبل. كما أعرب المراهقون والأطفال بشكل خاص عن أسفهم واعتذارهم تجاه كوكب الأرض وأعلنوا بالإجماع أنهم لن يسببوا تلوثا في كوكب الأرض في المستقبل

جدير بالذكر أن واحدة وعشرين مؤسسة لحماية البيئة قد شاركت في كشك الترويج والتجربة، حيث كان بإمكان المشاركين تجربة صنع مناديل صديقة للبيئة، وتذوق خبز مصنوع من الخضروات، وكتابة رسائل إلى كوكب الأرض، والمشاركة في المسابقات والتصويت. وكانت هناك كثير من البرامج التي تستهدف الأطفال، مثل البرامج التي تقدم فرصة التفكير بكوكب الأرض والبيئة إلى الأطفال بأنفسهم من خلال صنع شيء وتلوينه وتجميله على أياديهم.

أما عن القاعات الثلاثة، فقد كانت فيها ثلاثة موضوعات مختلفة وهي: معرض صور عن ظاهرة التصحر والتغير المناخي، وموضوع بعنوان "نتساءل عن ما هي العلاقة بين الغازات الدفيئة والغبار الناعم"، أما الأخير فهو منصة ليعبر الناس عن آرائهم ووجهات نظرهم. حيث يغطي معرض الصور ظاهرة التصحر والتغير المناخي يوضح حالة منغوليا التي تعاني من أكبر أضرار في شرق آسيا نتيجة للتغير المناخي. ويمكن من خلاله الإطلاع على مرحلة تحول قرية في منغوليا إلى صحراء وحالة الأضرار الناتجة عن ذلك، وعملية بناء غابات فيها.

يذكر أن بلدية سيول زرعت أربعين ألف شجرة منذ عام 2016 على مساحة أربعين هكتار في منطقة أرغالنت في منغوليا التي تواجه أزمة التصحر لدرجة أن 90 بالمائة من أراضيها تعاني من ظاهرة التصحر. كما زرعت بلدية سيول عشرين ألف شجرة إضافيا في العام الماضي، وجاء ذلك في إطار الجهود المشتركة في الحفاظ على كوكب الأرض باعتبار أن المشاكل مثل الرياح المحملة بالرمل، والغبار الناعم لم تعد قضايا فردية لأي دولة واحدة، بل هي قضايا عالمية مشتركة تتطلب عملا مشتركا لحلها.

أما القاعة بعنوان "نتساءل عن ما هي العلاقة بين الغازات الدفيئة والغبار الناعم" فهي تهدف إلى تشجيع الناس على الالتزام بتخفيض الغازات الدفيئة وتؤكد أن السبب الجذري لحدوث الغبار الناعم هو الغازات الدفيئة، وتقدم طريقة الالتزام بما يمكن حل قضية الغبار الناعم.

وفي منصة التعبير عن أفكار الناس فشارك عدد من الناس فيها وتحدثوا عن الصعوبات التي يعانون منها بسبب الغازات الدفيئة والغبار الناعم، حيث يجلس المشاركون فيها على مرحاض ويتحدثون عن أفكارهم وتعهداتهم خلال دقيقة واحدة، وحصل المشاركون عن هدايا تذكارية.