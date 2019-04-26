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تشارك الكاتبة "هان كانغ" في مشروع "مكتبة مستقبلية" في النرويج للمرة الأولى من بين الكتاب الآسيويين. حيث تعتبر أول مواطنة كورية تحصل على جائزة "مان بوكر"، وتصبح أول آسيوية تشارك في مشروع "مكتبة مستقبلية".

ومن الجدير بالذكر أن مشروع "مكتبة مستقبلية" هو مشروع فني عام أُطلق في عام 2014 لأول مرة، حيث يرسل كاتب واحد مختار سنويا عملا غير مكشوف أمام الجمهور إلى مكتبة أوسلو في النرويج خلال مائة عام، ومن المتوقع إصدار مائة عمل مجموع في عام 2114، باستخدام ألف شجرة تمت زراعتها في غابة في أوسلو خلال مائة عام.

وفي هذا السياق، قالت "هان كانغ" في مقابلة شخصية أجرتها إحدى دارة الكتب الكورية إنها تصورت عالما بعد مرور مائة عام بعد أن حصلت على اقتراح بأن تصبح كاتبة لمشروع "مكتبة مستقبلية". وأضافت أنها لن تكون موجودة بالطبع في هذا العالم بعد مرور مائة عام، وحتى ابنها لن يكون موجودا، ومن تحبهم، أو من يتنفسون في كوكب الأرض معها الآن لن يكونوا على قيد الحياة في ذلك العالم. وكان هذا التصور يشعرها بالخوف والفراغ. وبذلك تصبح الكاتبة "هان كانغ" خامس كاتب يشارك في مشروع "مكتبة مستقبلية" وتحصل على شرف كبير بأن تصبح أول كاتب آسيوي كما ذكرنا.

ومن المتوقع أن تقوم الكاتبة "هان كانغ" بزيارة لأوسلو في يوم الخامس والعشرين من شهر مايو القادم بالإعلان عن عنوان العمل المؤلف الذي سيتم الكشف عنه أمام الجمهور بعد مائة عام تقريبا. وستسلم "هان كانغ" عملها حينها، ومن المتوقع أن يتم تخزينه في مكتبة أوسلو حتى عام 2114.