بدء فعاليات أسبوع الترحيب بالسياح الأجانب لعام ٢٠١٩2





أقامت بلدية سيول حفل افتتاح أطلقت عليه أسبوع الترحيب وحسن الضيافة بالسياح الأجانب في مركز المعلومات عن السياح في منطقة ميونغ دونغ في يوم الجمعة الماضي. حيث عينت بلدية سيول من يوم السادس والعشرين من أبريل وحتى السادس من مايو كأسبوع للترحيب بالسياح الأجانب لعام 2019.

وألقى رئيس مؤسسة السياحة لبلدية سيول كلمة في حفل الافتتاح، وتقام مختلف الفعاليات والأحداث لحسن ضيافة وكرم استقبال السياح الأجانب. حيث تخطط بلدية سيول للعمل على تحسين الأجواء الترحيبية بالسياح الأجانب في أجزاء وسط مدينة سيول، وبذل قصارى جهدها لجذب المزيد من السياح الأجانب.

ومن المتوقع أن يقام عرض موسيقي وحملات ترحيبية في الشوارع، وأحداث ترحيبية للسياح الأجانب بمناسبة أسبوع ترحيب السياح الأجانب.

وإلى جانب هذا الإعلان، نشرت بلدية سيول تقريرا عن وضع السياح الأجانب الوافدين إلى سيول لعام 2018 يحتوي على نتيجة استطلاع تجريه بالتعاون مع مؤسسة سيول للسياحة على خمسمائة شخص شهريا، وستة آلاف شخص سنويا. ووفقا لما ورد في التقرير، فإن متوسط مدة الإقامة للسياح الأجانب في سيول بلغ 5.44 يوم، وذلك أطول مما كان عليه في عام 2017، حيث بلغ خمسة أيام. كما أن متوسط درجة الرضا تجاه السياحة في سيول ارتفع من 4.16 إلى 4.25 من 5 نقاط كاملة، والرغبة في إعادة الزيارة أيضا ارتفعت من 4.34 إلى 4.37 نقطة في نفس الوقت.