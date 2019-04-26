الزي الكوري التقليدي الحديث يحظى بشعبية كبيرة بين الفتيات

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بدأ الزي التقليدي هانبوك يحضى بشعبية كبيرة من قبل البنات الكوريات في الآونة الأخيرة، حيث ظهر شكل جديد للهانبوك يطلق عليه "مودون غول"، أي "البنات في العصر الحديث". وأن هذا النوع من الزي بدأ يحل محل الزي الكوري التقليدي في الأماكن السياحية. ومن خلال وضع الصور التي تضم مشاهد البنات اللابسات لهذا الزي على مواقع الإنترنت، سرعان ما بدأ يحظى بمحبة ملحوظة. وعلى الرغم من أن هذا الطراز مشهور في الزمن القديم، إلا أنه لا يزال يعتبر جميلا كأنه أحدث موضة، حيث أنه أنيق من ناحية الألوان والأنماط.

تجدر الإشارة إلى أن الزي "هانبوك" يمنح لصاحبه فرصة الدخول للقصور الملكية مجانا، لكن مثل هذا الزي الجديد لا يمنح ذلك.