إرسال الكلمات والتعبيرات الإيجابية للآخرين لم يعد يحمل نفس المعنى

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أظهرت نتائج بحثية مؤخرة تفيد بأنه نتيجة لزيادة الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الباحثون يستطيعون الحصول على البيانات الضخمة التي تساهم في إجراء الأبحاث للتعرف على حالات العواطف النفسية للناس، وذلك بالاستفادة من المقالات والتعبيرات الموجودة على شبكة التواصل الاجتماعي، حيث اتضح أن الوقت الذي يستخدم الناس فيه كلمات أكثر إيجابية خلال اليوم، هو أوقات الصباح. إلا أن النتيجة البحثية تفيد بأن المصطلحات الإيجابية لا تعكس حالات مستخدميها النفسية، معنى ذلك هو أنهم يقولون للآخرين التعبيرات والمصطلحات الإيجابية والمتفائلة، حتى ولو كانوا غير سعداء وغير متفائلين.

جاء ذلك من خلال تجربة أجراها فريق الأبحاث بمشاركة مجموعة من الطلاب الجامعيين، بتسجيل أصواتهم عند لحظات استخدامهم للتعبيرات الجميلة والمتفائلة.

كما أظهرت نتيجة البحث أن المصطلحات المتعلقة بالأرقام أو الرياضيات تعكس مشاعر سلبية. كما أن بعض المصطلحات التي تعتبر إيجابية مثلا "جميل"، أو "رائع"، قد لا تحمل معنى إيجابي، لأنها في أحيان كثيرة أُستخدمت بمعنى سلبي أو للتأكد أو للمجاملة مثلا "مشكلة عظيمة"، أو "رهيب جدا".