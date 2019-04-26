أحد الأجانب يكتب مقالًا على الإنترنت حول الأسئلة التي يهتم الكوريون بطرحها على الأجانب

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كتب أحد الأجلنب مقالة على الإنترنت مؤخرًا بعنوان"هل تعرف ؟"، حيث قال إنه يتلقى هذا السؤال مرارا وتكرارا أثناء إقامته في البلاد. علما بأن كاتب المقالة يقيم في كوريا منذ 15 سنة. وكان السؤال الأكثر تكررًا هو: "هل تعرف الكيمتشي"؟ ثم "هل تعرف شركة سامسونغ؟"، ثم جاء "هل تعرف سيارات شركة … ؟". كما يسأل بعض الكوريين له "هل تعرف جزيرة دوكدو؟". لكن مع الأسف الشديد، قد يجعل هذا السؤال يحرج الأجانب، لأنهم لا يعرفون هذه الجزيرة، والأزمة المتعلقة بهذه الجزيرة. مشيرًا إلى أن الشعب الكوري يحب مثل هذا الأسئلة، للتعرف على مدى معرفة الأجانب بكوريا والثقافة الكورية.