الرئيس مون جيه إين يبحث مع الشركات إيجاد انفراجة للاقتصاد الكوري

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قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" بزيارة لمصنع محلي لشركة "سامسونغ" للإلكترونيات، وذلك للمرة الأولى منذ تنصيبه، حيث شارك في مراسم إعلان "رؤى الرقائق الإلكترونية غير الذاكرة" التي أقيمت أمس الثلاثاء في مصنع هواسونغ لشركة "سامسونغ".

وعرض الرئيس "مون" في كلمة ألقاها في المراسم، عن رؤيته التي ستتمكن كوريا من خلالها من تحقيق قفزة جديدة لتكون دولة قوية في مجال صناعة أشباه الموصلات.

جدير بالذكر أنه هناك نوعان من أشباه الموصلات، هما: رقائق الذاكرة وغير رقائق الذاكرة.

ورقائق الذاكرة الإلكترونية هي عبارة عن دوائر إلكترونية للذاكرة يتم فيها تخزين البيانات، أما الرقائق الإلكترونية غير الذاكرة فهي عبارة عن دوائر للأنظمة يتم من خلالها تحليل البيانات وحسابها ومعالجتها، مثل وحدة المعالجة المركزية "سي بي يو".

ويذكر أن شركتي "سامسونغ" و"إس كيه هاينكس" الكوريتين تهيمنان على السوق العالمية لرقائق الذاكرة، فيما تهيمن شركتا "إنتل" و"كيكساس إنسترومانت" الأمريكيتان سوق رقائق غير الذاكرة، حيث يبلغ نصيب رقائق غير الذاكرة في سوق أشباه الموصلات العالمية ما بين 70% و80%.

وفي ظل انخفاض الطلب على أشباه الموصلات في السوق العالمية منذ بداية هذا العام، شهد حجم المبيعات والأرباح التشغيلية لشركيتي "سامسونغ" و"إس كيه هاينكس"، وهما أكبر شركات أشباه الموصلات في كوريا، تراجعا كبيرا خلال الربع الأول من هذا العام.

وبلغ حجم مبيعات شركة "سامسونغ" 14.47 تريليون وون خلال الربع الأول، بانخفاض 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في الوقت الذي بلغ فيه حجم الأرباح التشغيلية لها 4.12 تريليون وون، بانخفاض 64% .

أما شركة "إنتل" الأمريكية فبلغ حجم مبيعاتها 16.1 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام، أي نفس المستوى لنفس الفترة من العام الماضي، فيما حققت 4.2 مليار دولار من الأرباح التشغيلة ، بانخفاض 7% فقط عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت "سامسونغ" قد تفوقت لأول مرة على "إنتل" لتحتل المركز الأول في العالم من حيث حجم مبيعات أشباه الموصلات في الربع الثاني من عام 2017، لكن تراجعت "سامسونغ" لتحتل المركز الثاني بعد "إنتل" في الربع الرابع من العام الماضي.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن شركة "إنتل" الأمريكية تتركز أعمالها على إنتاج الرقائق الإلكترونية غير الذاكرة التي تتأثر من تقلبات السوق بشكل أقل بكثير من رقائق الذاكرة.

وضمن الجهود الرامية إلى التغلب على هذه المشكلة، كشفت شركة "سامسونغ" الكورية يوم الرابع والعشرين من أبريل الجاري عن خطة لاستثمار 133 تريليون وون حتى عام 2030 في البحث والتطوير وإنشاء البنية التحتية للإنتاج في مجال رقائق غير الذاكرة .

وتماشيا مع هذه الجهود ، كشف الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن خطة الحكومة لتنمية صناعة تصميم أشباه الموصلات لتصل حصة كوريا في السوق العالمية إلى 10% عام 2030.