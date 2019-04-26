الأسرة و ثقافة الزفاف في كوريا الشمالية

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يعتبر شهر مايو شهرًا عائليًّا في كوريا الجنوبية، حيث يزخر بالأيام المرتبطة بالأسرة مثل يوم الطفل في 5 مايو، ويوم الوالدين في اليوم الثامن، ويوم الزوجين في الحادي والعشرين. ونتحدث الآن عن ماذا تعني كلمة "العائلة" أو "الأسرة" في كوريا الشمالية الاشتراكية؟





الأستاذة "تشونغ اون – تشان" في معهد تعليم التوحيد :

للعائلة في كوريا الشمالية مفهومان مختلفان. أولًا، تتكون الأسرة من الوالدين وأبنائهم غير المتزوجين. إنها عائلة نموذجية مرتبطة ببعضها بالدم. لكن كوريا الشمالية تركز بشكل أكبر على المفهوم الثاني للأسرة، ألا وهو الأسرة الاشتراكية، حيث يكون الأب هو القائد الأعلى للأمة، والأم هي الحزب، وأطفالهم هم الشعب. يُشار إلى الزعيم فعليا باسم "الأب العزيز"، بينما يتم غالبا استخدام عبارة "الأم" للحزب. بموجب هذا المفهوم، يُنظر إلى المجتمع الكوري الشمالي بأسره على أنه أسرة واحدة كبيرة. بدون الوالدين، لا يمكن أن يوجد أطفال. لذلك، يؤكد الشمال على أنه يتعين على أفراد الشعب إظهار الحب والولاء لزعيمهم والحزب، مثلما يتوجب على الأطفال احترام آبائهم وخدمتهم بتفان.





في عام 1962، قال مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل – سونغ" في خطاب رأس السنة الميلادية إنه من الضروري تحويل المجتمع إلى أسرة واحدة كبيرة، حيث يتحد الأعضاء ليعيشوا في وئام. بعد ذلك، أصبح مفهوم الأسرة الاشتراكية بمثابة القاعدة الحاكمة لكوريا الشمالية التي تدعو الناس إلى أن يكونوا موالين للزعيم والحزب.

لكن هذا المفهوم غير العادي هو مجرد وسيلة للسيطرة على المجتمع. بشكل عام، يتزوج المواطنون الكوريون الشماليون ويؤسسون أسرة، تمامًا مثل الأشخاص في الدول الأخرى. البروفيسور "تشونغ" يتحدث الآن عن الثقافة الكورية الشمالية حول الزواج.





الأستاذة "تشونغ اون – تشان":

في يوليو 1976، قرر مجلس الوزراء في كوريا الشمالية تشجيع الناس على الزواج متأخرًا لأن العاملات المتزوجات لا يمكن أن يعملن بشكل صحيح بسبب الولادة ورعاية الأطفال. بموجب تعليمات الزعيم آنذاك "كيم إيل – سونغ"، بدأت الأمة في تبني سياسة تحديد النسل، مما يسمح للرجال والنساء بالزواج من سن 30 و 28 على التوالي. لكن ابتداء من الثمانينات، تم تخفيض سن الزواج تدريجيا. حاليا، يتم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج في 18 و 17 سنة للرجال والنساء، على التوالي.





في المتوسط ، يتزوج الرجال الكوريون الشماليون في أواخر العشرينات أو أوائل الثلاثينات. والنساء في أواخر العشرينات من العمر.

وقد تغيرت ظروف الزوج المثالي. ففي السابق، كان يُنظر إلى أولئك الذين يعملون في مؤسسات قوية مثل وزارة أمن الدولة أو إدارة الضمان الاجتماعي كشركاء مرغوب فيهم، ولكن الآن أصبح الدخل المرتفع عاملًا مهما في تحديد الأزواج في المستقبل. واختيار رفقاء حياتهم، يقوم الكوريون الشماليون بإقامة حفلات الزفاف بطريقة تقليدية.





الأستاذة "تشونغ اون – تشان":

في حفل زفاف، ترتدي العرائس الكوريات الشماليات عادة الملابس التقليدية الهانبوك، والتي يطلق عليها "ملابس جوسون" من قبل الكوريين الشماليين. يزور العريس عادة منزل العروس أولًا ليقدم له طعام الزفاف على طاولة احتفالية، ثم تزور العروس منزل العريس لعقد نفس الطقوس. بالنسبة لهدايا الزفاف، يقدم العريس ملابس العروس أو مستحضرات التجميل. في كثير من الحالات، يكون العريس مسئولا عن إعداد المنزل. هذا مشابه لكوريا الجنوبية. في هذه الأثناء، تقدم العروس لعريسها الملابس أو ساعة المعصم. من المفترض أن تقوم العرائس بإعداد خمس قطع أثاث وستة منتجات إلكترونية. تشير العناصر الخمسة للأثاث إلى خزانة ملابس وخزانة أغطية فراش ورف كتب وخزانة ودولاب أحذية، في حين أن الأجهزة المنزلية الستة هي جهاز تلفزيون ومجمد ومسجل ومروحة كهربائية وآلة خياطة وكاميرا. أولئك الذين يمكنهم إعداد كل هذه الأشياء يعتبرن عرائس عظيمات.





لا توجد قاعات لعقد الزفاف في كوريا الشمالية. تقام حفلات الزفاف في بيت العروس أو العريس، أو في أماكن عملهم أو في أحد المراكز الثقافية المحلية، ويحضرها أفراد أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم وزملاء العمل. أما المقيمون في المدن الكبيرة والعائلات الغنية فإنهم يستأجرون مطعما لعقد حفل زفاف.

ينبغي توفير الأشياء اللازمة لحضور حفل زفاف من قبل الدولة من حيث المبدأ. ولكن في الواقع، يتخذ الناس جميع الاستعدادات اللازمة بأنفسهم. فمثلًا، في حفلات الزفاف الكورية الشمالية، تعتبر الخمور أهم الأطعمة الاحتفالية. ومن المفترض أن تقدم الدولة المشروبات الكحولية لكن الناس يشترونها بشكل منفصل؛ لأن المبلغ المقدم من الدولة صغير جدًا. كما يتم تقديم الخمور وكعكات الأرز والذرة لضيوف الزفاف، الذين يقدمون هدية مالية أو عينية في المقابل.

كما توفر الدولة السكن للعروسين. ولكن في هذه الأيام، يتعين على الكثير منهم الانتظار لفترة طويلة بسبب نقص المنازل. لذلك، تختار بعض العرائس العيش مع والدي العريس.





الأستاذة "تشونغ اون – تشان":

كثير من الكوريين الشماليين، مثل الكوريين الجنوبيين، مخلصون بشدة لوالديهم. يتشارك الأشخاص على جانبي الحدود نفس ثقافة رعاية الوالدين. ليس لكوريا الشمالية يوم آباء، حيث لا يوجد سوى والد واحد، وهو الزعيم العزيز، في الأمة. لكن كوريا الشمالية لا تزال تحتفل بعيد الأم في 16 نوفمبر. الكوريون الشماليون يقدرون عاطفة الحب والتفاني العائلي. حتى خلال الصعوبات الاقتصادية الشديدة، كان العديد من أفراد الأسر الكورية الشمالية مترابطين معا ولم يفقدوا الحب لبعضهم البعض.

يقدم العديد من الأبناء في الشمال، مثل نظرائهم في الجنوب، القرنفل إلى والديهم. وكما هو الحال مع الكوريين الجنوبيين، يعقد الكوريون الشماليون طقوس تذكارية لوالديهم بعد وفاتهم.





الأستاذة "تشونغ اون – تشان":

على الرغم من ادعاء كوريا الشمالية بأنها تكفل حرية الأديان، فإن الناس لا يتمتعون حقًا بهذا الحق. معظم الكوريين الشماليين لديهم اعتقاد كونفوشيوسي، فالأمور تتحول بشكل جيد فقط عندما يخدمون أجدادهم بشكل جيد. هذا هو السبب في أنهم يكرسون أنفسهم لطقوس الأجداد التقليدية. منذ سنوات "كيم إيل – سونغ"، أصدرت كوريا الشمالية تعليماتها للناس لتبسيط الطقوس التقليدية المرتبطة بأربع مناسبات احتفالية في كوريا – بلوغ سن الرشد والزفاف والجنازة وشعائر الأسلاف. ومع ذلك، يعتقد الكثير من الكوريين الشماليين بقوة أنه يتعين عليهم أن يعبدوا أسلافهم بطريقة مناسبة. وغالبا ما يوفرون طعامهم أو أموالهم للتحضير لطقوس الأجداد.





"جيسا "هي طقوس سنوية تقام في ذكرى وفاة الأسلاف، في حين أن "تشاري" هي طقوس أجداد مماثلة ولكنها تقام في أيام الأعياد التقليدية الكبرى مثل تشوسوك ورأس السنة القمرية. بالنسبة إلى الكوريين الشماليين، فإن طقوس "تشاري" تُعد أكثر أهمية من طقوس "جيسا"، نظرا لأن الأمة تنتقد طقوس "جيسا" لأنها لا تتفق مع أنماط الحياة الاشتراكية وتقييدها، بينما تسمح للناس باعقد "تشيري" في أيام الأعياد التقليدية.

في الغالب، يعقد الشعب الكوري الشمالي طقوس جيسا أو تشيري على قبور أجدادهم، وليس في البيوت. إنهم لا يؤدون الإجراءات التقليدية مثل قراءة الصلاة وتحديد الموتى على قطعة من الورق مثبتة على جهاز لوحي. فهم يستعدون للطعام الذي يمكنهم تقديمه. وأثناء إعداد المائدة الاحتفالية بتفان كبير، يكرمون ويتذكرون الأسلاف المتوفين.

على الرغم من أن الكوريتين ظلتا منقسمتين لأكثر من نصف قرن، فيبدو أنهما لا تختلفان كثيرًا عندما يتعلق الأمر بحب الأسرة وإخلاصها للأجداد.