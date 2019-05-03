صدور ترجمة كتاب حول التنمية الاقتصادية الكورية في العراق

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صدر كتاب "أسطورة نجاح ضفدع أخضر" لرئيس الاتحاد الكوري للمحاسبين العامين "تشيه جونغ كيونغ" بعد ترجمته إلى اللغة العربية في العراق. و يذكر أن تشيه قام فيه بتحليل سر التنمية الاقتصادية الكورية.

وقد لفت هذا الكتاب انتباهنا لأن على حسين الداود نائب الوزير في وزارة الاقتصاد والتخطيط العراقية ترجم كتاب "تشيه" بنفسه ثم وزع حوالي ثلاثة آلاف نسخة منه إلى الوزارات الحكومية والجامعات العراقية.

كتاب "أسطورة نجاح ضفدع أخضر" عبارة عن كتاب تحليل التنمية الاقتصادية الكورية التي عبر تشيه عن فلسفته الاقتصادية ومبادئها، وللعلم فإن تشيه قد تولى عددا من المناصب الحكومية بما فيها وزير الاقتصاد والمعرفة والسفير الكوري لدى إحدى الدول النامية. وكما كان مسؤولًا في البنك الدولي.

بالرغم من أن كتابه ليس كتابا عن فن اكتساب الثروة إلا أن حوالي عشرة آلاف نسخة منه بيعت في البلاد. كما بيع حوالي ثلاثة آلاف نسخة إنكليزية منه عبر موقع أمازون. يقال إن نائب الوزير الداود كان قد قرأ كتاب "تشيه" في أثناء دراسة نموذج التنمية الاقتصادية في كوريا ثم قرر ترجمة ونشره في العراق.

بهذه المناسبة قال تشيه إن السبب في لفت الانتباه يرجع إلى تقديم طرق النجاح بما فيها الاستراتيجية المتمركزة على الصادرات وفتح الأسواق بشكل تدريجي والاستثمارات الحكومية المباشرة في الشركات خلافا لما يسمى بتوافق واشنطن، من استراتيجية تبديل الواردات واستراتيجية فتح الأسواق، والذي تتخذه الدول النامية العادية.