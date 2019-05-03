فوز السفير الكوري لدى الأردن بوشاح وسام الاستقلال الأدرني

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فاز "لي بوم يون" السفير الكوري لدى الأردن مؤخرا بوشاح وسام الاستقلال الذي منحته الحكومة الأردنية تقديرا لمساهمته في تطوير العلاقات الكورية الأردنية.

تولى لي منصب السفير في الأردن في شهر مايو من عام ألفين وستة عشر وظل يساهم في إبرام اتفاقية حماية المعلومات العسكرية بين البلدين وافتتاح الملحقية العسكرية ويدعم إنشاء محطة كهرباء لطاقة الرياح من قبل شركة كورية وإتمام بناء مفاعلات نووية بحثية كورية هناك.

بالإضافة إلى ذلك قدرت الحكومة الأردنية تقديرا عاليا جهود السفير لي لتقديم المساعدات إلى المدارس الخاصة باللاجئين السوريين والطبقة المهمشة الأردنية وبناء مدرسة خاصة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية وتفعيل مشروعات المساعدات الإنسانية الكورية في الأردن.